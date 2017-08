Fors Indija ima svoje Hamiltona i Rozberga

Ekipa Fors Indije zaprijetila je svojim vozačima Serhiju Peresu i Estebanu Okonu da će im zabraniti trkanje u F1 ako među njima ponovo bude sudara i incidenata.

Peres i Okon su se tokom trke u Belgiji sudarili dvaput, a drugi sudar je bio ozbiljniji. Okonu je otpalo prednje krilo sa bolida, a Peresu zadnja desna guma.

Njih dvojica su imali kontakt i na stazi u Kanadi, sudarili su se u Azerbejdžanu, a zatim i u Mađarskoj.

Čelnik Fors Indije Otmar Šafnauer rekao je da Peresu i Okonu neće biti dozvoljeno da se takmiče jedan protiv drugoga i da postoji mogućnost da im za kaznu ne bude dozvoljeno da učestvuju u trkama.

Meklaren je usvojio to pravilo prošle godine, kada su se u Austriji sudarili Luis Hamilton i Niko Rozberg. Upitan da li će Fors Indija zabraniti vozačima da se takmiče ako se takvi incidenti ponove, Šafnauer je odgovorio potvrdno.

"Ako se to ponovi, moraćemo da vidimo šta da uradimo. Moraćemo da razmislimo ko će ostati u bolidu", naveo je on za Autosport.

Okon je poslije jučerašnje trke rekao da je Peres rizikovao njihove živote, a nedugo poslije toga je na Tviteru napisao da je njegov klupski kolega pokušao "da ga ubije". Peres je to negirao takodje putem društvenih mreža.

Šafnauer je rekao da je posebno iznerviran zbog novog sudara svojih vozača, pošto im je Fors Indija pružila mnogo prilika da se pošteno bore.

"Razočaran sam jer nisu uspjeli to da riješe, a ekipa sada mora da izigrava starijeg brata. To je razočaravajuće, ali ekipa je na prvom mjestu i tako moramo da se ponašamo", naveo je on i dodao da se možda ništa od ovoga ne bi dogodilo da je ekipa ranije reagovala i uvela određena pravila.

"Može se reći da smo izgubili nekoliko bodova", rekao je Šafnauer.

