Hamilton: Neki vozači nisu za F1

Trostruki šampion Formule 1, vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da bi volio da ne mora da dijeli podatke sa svojim timskim kolegom i da bi svaki vozač sve sam trebalo da otkrije na stazi. Kaže i da neki vozači ne zaslužuju da budu u F1.

"Ne želim da vidim podatke svog timskog kolege, ali ni da on vidi moje. Nije fer da ako on vozi sjajno, to mogu da prostudiram na kompjuteru i kopiram. Ako to ne mogu da uradim sam, nisam dovoljno dobar i ne zaslužujem da budem tu. Neki vozači i ne zaslužuju da budu tu", istakao je Hamilton.