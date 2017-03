Hamilton liga za sebe

Kada se u nedjelju u sedam ujutro po srednjeevropskom vremenu na stazi "Albert Park" u Melburnu upale svjetla za start trke za Veliku nagradu Australije, počeće 71. sezona Formule 1.

Nova runda najbržeg cirkusa na svijetu, bar se tako nadaju navijači, trebalo bi da donese neizvjesnos, koje već nekoliko godina unazad nema u Formuli 1, a prvenstveno zbog superiornosti njemačkog giganta Mercedesa u odnosu na ostale ekipe.

Uvođenje seta novih pravila kao što su duži, širi, masivniji, ali i brži bolidi te rezultati sa predsezonskih testiranja u kojima je slavni Ferari imao jednako dobar i brz bolid kao njemački tim mnoge su ohrabrili da pomisle da bi 2017. mogla donijeti žestoku bitku dva ravnopravna tima. Ipak, hladan tuš uslijedio je već na prvim treninzima u Melburnu kada je oba puta najbrža vremena imao trostruki šampion Luis Hamilton.

Na prvom izlasku na stazu svi su uglavnom nešto testirali, neko pneumatike, neko aerodinamičke postavke. Druga runda treninga je podsjetila na prethodnu godinu, a za to je kriv upravo Hamilton, kojem je za pun krug na "Albert Parku" bilo potrebno 1.23,620 minuta. To što je bio najbrži mnoge nije iznenadilo, ali jeste činjenica da je od Sebastijana Fetela iz Ferarija bio brži za 0,547 sekundi. U trci u kojoj se vozi 58 krugova, to je više nego ogromna prednost, a toga su svjesni i u njemačkom timu.

"Hamilton je trenutno u svojoj ligi, ispred svih ostalih. Tempo tokom jednog brzog kruga je bio odličan, a tempo simulacije trke stabilan. Imali smo par problema u Barseloni, pa mi je drago što smo sve otklonili jer nismo znali što će nas ovdje dočekati. Ono što me stvarno ohrabruje jeste činjenica da smo ovdje stigli samo sedam dana kasnije i sve je na svom mjestu, baš onako kako treba biti", kazao je Toto Volf, šef Mercedesa.

Fetel je bio brži od drugog vozača Mercedesa Valterija Botasa, ali razlika je bila samo devet hiljaditih dijelova sekunde.

"Balans još nije bio onakav kakav želim da bude, zato i dalje vjerujem da možemo napraviti pristojan korak prema naprijed. Jutro nije bilo tako dobro, imali smo neke manje probleme koji su me iznenadili. Mislim da postoji puno stvari koje možemo poboljšati. Bolid se još ne čini dobrim kao što bi trebalo i kao što može biti", kazao je Fetel.

Timovi će karte otkriti u subotu od sedam časova ujutro, kada počinju kvalifikacije, a ono pravo slijedi dan kasnije u istom terminu.