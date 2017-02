Hamliton najbrži na testiranju u Barseloni

Vozač Mercedesa Luis Hamilton ostvario je najbrže vrijeme i prevezao najviše krugova u prepodnevnom dijelu današnjih testiranja u španskom Montmelu.

Trostruki svjetski šampion je najbrži krug odvezao za 1:20,983 minuta i bio je brži za 0,782 sekunde nego što je bio u ponedjeljak, tokom prvog dana testiranja u Katalunji, kada je imao najbolji rezultat.

Hamilton je za prva dva dana testiranja sekundu brži od najboljeg rezultata postignutog 2016. godine tokom osmodnevnih predsezonskih testiranja. U popodnevnom dijelu treninga Mercedesov bolid testiraće Valteri Botas.

Najbliži Mercedesu tokom prva dva dana testiranja bio je Ferari. Kimi Raikonen je bio skoro dvije sekunde sporiji od Hamiltona na drugom mjestu, dok je njegov klupski kolega Sebastijan Fetel u ponedjeljak bio iza Hamiltona.

Hamilton je vozio 66 krugova, a Raikonen 47, a ni Mercedes ni Ferari do sada nisu prijavili mehaničke probleme. Testiranja će se obavljati do četvrtka, a na stazi u blizini Barselone obaviće se i druga runda testiranja, od 7. do 10. marta.

Nova sezona Formule 1 počinje 26. marta trkom za Veliku nagradu Australije.

