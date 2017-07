Kubica neće nastupiti u Formuli 1 ove godine

Ekipa Renaulta saopštila je da se vozač Robert Kubica neće ove godine takmičiti u Formuli 1, već da testiranja u Mađarskoj služe da se procijene njegove šanse za povratak takmičenjima u 2018 godini.

Kubica će tesitrati Renaultov bolid u Mađarskoj, zbog čega su pojedini medii spekulisali da bi u avgustu, na trci za Veliku nagradu Belgije, mogao u ekipi da zamijeni Džoliona Palmera. To je negirao generalni direktor francuskog tima Siril Abitebul.

"Nastavićemo da podržavamo Džoa i ne mijenjamo planove. Tačno je da, poslije svih testova, moramo još da istražujemo Roberta. Obavili smo testove sa bolidom iz 2012. godine, ali radili smo i druge stvari, ljekarske preglede i rad na simulatoru, a ne želim više da otkrivam. Želimo da provjerimo koliko su relane šanse da Robert ponovo vozi moderan bolid Formule 1, moguće u trkačkim uslovima, a prilika za to je u Mađarskoj", rekao je Abitebul za "Autosport".

Kubica se teško povrijedio u nesreći u reliju 2011. godine i ima ograničene pokrete desne ruke.

"Robert bi mogao da bude kandidat za 2018. godinu, ali prije nego što ga budemo uzeli u obzir, moramo da vidimo kako će se suočiti sa vozilima koja imaju veću snagu, pošto bolid koji je do sada vozio nije reprezentativan. Ali, čak i ako bude dobro, to ne znači da ćemo ga izabrati za narednu godinu, pošto moramo da razmotrimo više stvari", naveo je Abitebul.

On je dodao da je razgovarao sa Palmerom o testiranjima Kubice.

"Razmatramo opcije za 2018. godinu, a Džo bi mogao da bude jedan od kandidata, to je u njegovim rukama. Ono što radimo sa Robertom nema veze sa onime što će Džo raditi za vikend ili tokom ljetne pauze. Nećemo mijenjati vozača za trku u Belgiji, a plan je da Džo vozi za nas do kraja sezone", rekao je on.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske vozi se u nedjelju od 14 časova.

(Sportske.net)