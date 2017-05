Mercedes prvi ispunio zahtjeve FIA

Svjetska automobilska federacija (FIA) je prošlog meseca poslala naredbu timovima da moraju da ispune zahteve o minimalnoj veličini brojeva na bolidima, a Mercedes je prvi tim Formule 1 koji je to učinio.

Predstavio bolide sa većim brojevima i imenima vozača, što je obavezno od Velike nagrade Španije, pete trke ove sezone.

Prema propisima brojevi moraju da budu visoki barem 23 centimetra, a imena vozača 15, na spoljnoj karoseriji bolida.

Debljina brojeva ne smije biti veća od četiri centimetra i mora biti u kontrastu sa ostatkom bolida.

To pravilo postoji već dugo, ali je odlučeno da počne striktno da se primjenjuje od trke u Španiji, koja se ovog vikenda vozi u Barseloni. Oni timovi koji ne budu poštovali pravila neće proći provjeru i vozačima neće biti dozvoljeno da učestvuju u trkačkom vikendu.

Na poklopcu motora takođe je povećana veličina brojeva, a koristi se i troslovna oznaka imena vozača.

Njemački tim je jutros na društvenim mrežama prvi predstavio svoje rješenje.

