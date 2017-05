Prava drama odigrala se na Moto GP trci u herezu kada su se dvojica motociklista potukli.

Australijski vozač Džek Miler i Španac Alvaro bautista izletjeli su sa staze, nakon čega je Miler nasrnuo na svog kolegu.

Oni su se u šestom krugu trke sudarili i završili pored staze, a nakon incidenta Miler je kažnjen sa 1.500 dolara.

"Već sam bio na polovini krivine, a on me je samo oborio. Gurnuo sam ga, ali to nije bilo dobro što sam uradio. Bio sam iznerviran", izjavio je Australijanac.