Iako se na tržištu nalazi već četiri godine, interesovanje za DTV Shredder, motorizovano čudo opisano kao kombinacija tenka, skejtborda i cross motocikla, ne jenjava.

Trenutna cijena po kojoj se DTV Shredder prodaje iznosi oko 5.500 evra.

Ova nova igračka u svijetu ekstremnih sportova ima motor od jednog cilindra zapremine 196 kubnih centimetara koji proizvodi 14 konjskih snaga i koji se nalazi između dvije gusjenice (da, gusjenice umjesto točkova) koje su pričvršćene za čelično-aluminijumski cjevasti ram.

Vozač tokom vožnje stoji na motoru preko kojeg se nalazi ploča slična onima na skejtbordovima koja je nagnuta ka naprijed pod kosinom od 15 stepeni, a gasom upravlja preko ručice, što ovom čudu omogućava da dostigne maksimalnu brzinu od 65 km/h, a zanimljivo je da je on lakši za kontrolu pri većoj brzini.

DTV Shredder posjeduje i hidraulične kočnice, a njegova težina je oko 114 kilograma. Za njega se tvrdi da je vozilo za sve terene i za sve vremenske uslove.

Međutim, od prvog testiranja vozila do sada se promijenilo to što je maksimalna brzina sada manja i kreće se oko 40 km/h. To je vjerovatno posljedica zakonskih regulativa i standarda zbog kojih je motoru dodat električni karburator, filter za ulje, pumpa i hladnjak.

(Vrelehume.rs)