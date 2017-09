Pet navika kojima uništavamo mjenjač

Kvar na mjenjaču veliki je problem, ali neke stvari koje radimo doprinose tome, pa bi bilo dobro da znamo kako da smanjimo mogućnost od ovih kvarova.

Pet stvari koje ćemo ćemo navesti u nastavku u velikoj mjeri će pomoći da sačuvate manuelni mjenač vašeg ljubimca.

Riječ je o greškama koje pravimo i koje štete mjenjaču, na način kojeg nismo ni svjesni.

1. Odmaranje ruke na mjenjaču

Koliko puta ste u vožnji ruku odmarali na mjenjaču? E, to ne treba da radite jer pritisak gura viljušku mjenjača i može da dovede do preranog trošenja viljuške što svakako nije dobro. Lagani dodir prilikom vožnje u određenoj brzini nećemnogo uticati, ali težina ruke stvara prevelik pritisak koji opterećuje mehaničke dijelove i zupčanike unutar prenosa stupnjeva brzine. Isto upozorenje imate i u priručniku o upravljanju i korištenju vozila.

Ako izbjegnete ovu naviku, ne samo da ćete produžiti vijek mjenjača, već će vam obje ruke biti na volanu, a samim tim povećati bezbjednost.

2. Držanje u brzini prilikom zaustavljanja na semaforu

Sljedeća loša navika je držanje mjenjača u brzini prilikom zaustavljanja na semaforu. OU zavisnosti od uslova i vremena čekanja, prilagođavate se zahtjevima saobraćaja, ali zaista nema potrebe da mjenjač držite u brzini. Videoispod teksta objasniće vam detaljnije. Ne treba vam mnogo vreman da jednostavno prebacite u prvu i krenete kada je za to vrijeme.

Na taj način olakšavate vašem mjenjaču samim puštanjem kvačila koje je mnogo teže držati pritisnuti do kraja nego lagano pritisnuti papučicu kočnice.

3. Istovremeno držanje kvačila i konstantno pritiskanje gasa

Ako istovremeno držanje papučicu kvačila i konstantno pritišćete gas to dovodi do trošenja mehaničkog dijela kvačila prilikom razlike u obrtajima motora koji zavisi od pritiska gasa, u omjeru kvačila koje prilikom spajanja odnosno prebacivanja u višu brzinu nema brzinu obrtaja istu kao i motor.

Zato se ne preporučuje oržavanje automobila u kretanju ili stajanje na uzbrdici. Najjednostavnije je da podignete ručnu kočnicu i pričekate dok stvarno ne budete trebali da krenete, zatim po osjećaju kretanja već lagano spustite ručnu kočnicu i automobil kreće. Moderni automobili najčešće imaju automatski "Parking sistem" koji se uključuje pritiskom kočnice, i vjerovatno će biti uključen na uzbrdici uprkos pritisku papučice kvačila sve dok ne dodate gas. Vrlo kratko čekanje zadovoljiće i samo pritisak kvačila do kraja, pritisnuti kočnicu i ako imate sigurno odstojanje od vozila iza sebe, to odraditi i bez ručne kočnice samo puštanjem kvačila do trenutka kretanja i brzim pomakom s kočnice na gas pokrenuti vozilo.

4. Ubrzavanje prilikom visokog stepena prenosa

Takođe je nepotrebno da ubrzavate u visokom stepenu prenosa. Na primjer, ukoliko vozite nekih 50-60 km/h u petoj brzini, nikako nije dobro da ubrzavate. Zašto?

Zato što automobil u tom stepenu prenosa nije pripremljen za ekstremna ubrzanja i neprirodno je to očekivati. Broj obrtaja je premali kako bi na vrijeme ubrzali. Upravo za to postoje mnogo jači stepenovi prijenosa, odnosno niže brzine.

Ono što treba da uradite prije naglog ubrzanja jeste da vratite mjenjač na nižu brzinu, tako ćete olakšati ne samo mjenjaču nego i cijelom motoru.

5. Zadržavanje noge na papučici kvačila iako je automobil u pokretu

Posljednja ružna i veoma štetna navika za vaše auto koju video prikazuje jeste zadržavanje noge na papučici kvačila iako ste u pokretu.

Ovo je slično kao i odmaranje ruke na mjenjaču. Odnosno "odmaranje noge na kvačilu" je nepotrebno jer postoji mogućnost da nadalje vršite pritisak na mehaničke dijelove mjenjačke kutije, odnosno mjenjača na motor koji nije iste brzine kao i spoj od strane mjenjačke kutije s kojom se spaja. Pravilo koje i "nevozači znaju jeste i prvenstvo pritiska kočnice prilikom zaustavljanja vozila, zato nemojte konstantno da držite kvačilo pritisnuto jer po potrebi naglog zaustavljanja prvo ćemo pritisnuti kočnicu, a nakon toga kvačilo, tek onda sve ostalo potrebno. Za lijevu nogu postoji za to predviđeno mjesto, stoga ne oklijevajte i poslužite se odmorom na za to predviđenom mjestu.

Pogledajte video: