Porsche održao lekciju Toyoti u Le Manu

Porsche je opet održao lekciju u Le Manu. U dramatičnoj trci, osvojili su treću utastopnu pobjedu na 24 sata Le Mana sa automobilom broj #2 kojim su upravljali Timo Bernhard, arl Bamber i Brendon Hartli.

Do pobjede su došli nakon mnogih obrta i problema bolida klase LMP1.

Pobjednički, drugi Porscheov automobil sa brojem #2 preuzeo je vođstvo trke tek u 23 satu kad je iza upravljača bio Timo Bernhard.

Bernard je nakon toga rutinski priveo trku kraju čime je došao do svoje druge pobjede na 24h Le Mana, kao i njegov suvozač Bamber, dok je Hartleyu ovo prva pobjeda.

Trka je prošla u znaku velikih obrta. Pobjednički Porsche broj #2 je zbog problema na motoru u četvrtom satu morao do boksa. Nakon popravka vratili su se 18 krugova iza vodećih.

Toyota je opet razočarala jer ni nakon dominantne Kobayashijeve pol pozicije nisu došli do pobjede. Vodili su u ranoj fazi trke, da bi prvi odustao automobil broj #8 i to u osmom satu trke. Ujedno ovo je i jedini Toyotin automobil od tri koja su nastupila a da je završio trku na devetom mjestu. Popravak ih je udaljio čak 30 krugova od vodećih, što je bilo nedostižno.

Favorizovani Toyotin automobil broj #7 ( Conwa, Kobayashi i Sarrazin) vodio je uvjerljivo do desetog sata kada ga je zaustavio kvar na kvačilu tako da nisu čak uspjeli stići ni do boksa na popravku.

Treći Toyotin automobil pod brojem #9 je odustao gotovo istovremeno kada i Toyota #7 nakon kontakta sa Simon Trummerom u #25 Manor ORECA automobilu.

Pobjednici LMP2 kategorije su drugoplasirani u ukupnom plasmanu što je ocijenjeno kao veliki rezultat.

U GTE Pro pobijedio je #97 Aston Martin za čijem su upravljaču bili Turner, Adam, Serra sa 340 krugova. U GTE Amateur kategoriji slavio je #84 Ferrari (Smith, Stevens i Vanthoor) sa 333 kruga.

Rezultati 24 sata Le Mana

1.LMP1 #2 Porsche Bernhard, Bamber, Hartley

2.LMP2 #38 Oreca Tung, Laurent, Jarvis + 1 krug

3. LMP2 #13 Oreca Piquet Jr, H. Hansson, Beche + 3 kruga

4. LMP2 #37 Oreca Čeng, Gommendy, Brundle + 4 kruga

5. LMP2 #35 Alpine Panciatici, Ragues, Negrao + 5 krugova

6.LMP2 #32 Ligier Oven, De Sadeler, Albukuerki + 3m31.780s

7.LMP2 #40 Oreca Alen, Mateli, Bredli + 6 krugova

8.LMP2 #24 Oreca Graves, Hirši, Vergne + 7 krugova

9.LMP1 #8 Toyota Buemi, Davidson, Nakajima + 9 krugova

10.LMP2 #47 Dallara Lakort, Sernagioto, Beliki + 14 krugova

11.LMP2 #36 Alpine Dumas, Menezes, Rao + 16 krugova

12.LMP2 #34 Ligier Moore, Hanson, Chandhok + 57.699s

13.LMP2 #17 Ligier Lafarge, Lafarge, Zolinger + 23 kruga

14.LMP2 #29 Dallara Lamers, Van Eerd, Barikelo + 19.915s

15.LMP2 #21 Oreca Hedman, Henli, Rosenkvis + 24 kruga

16.LMP2 #33 Ligier Nikole, Nikole, Maris + 26 krugova

17.LMP2 #31 Oreca Prost, Kanal, Sena + 27 krugova

18.GTE Pro #97 Aston Turner, Adam, Sera + 9.308s

19.GTE Pro #67 Ford Priaul, Tinknel, Derani + 1m42.013s

20.GTE Pro #63 Chevrolet Magnusen, Garsia, Tejlor + 1m45.657s

21.GTE Pro #91 Porsche Liec, Makoviecki, Pilet + 28 krugova

22.GTE Pro #71 Ferrari Rigon, Bird, Molina + 1m05.598s

23.GTE Pro #68 Ford Hand, Miler, Kanan + 2m36.429s

24.GTE Pro #69 Ford Brisko, Vestbruk, Dikson + 30 krugova

25.GTE Pro #64 Chevrolet Gavin, Milner, Fasler + 32 kruga

26.GTE Pro #95 Aston Tim, Sorensen, Stenavej + 33 kruga

27.GTE Am #84 Ferrari Smit, Stivens, Vantor + 34 kruga

28.GTE Pro #66 Ford Muke, Pla, Džonson + 35 krugova

29.GTE Am #55 Ferrari aKmeron, Skot, Kioči + 36 krugova

30.GTE Am #62 Ferrari Macneil, Svedler, Bel + 2m28.259s

31.GTE Am #99 Aston Hauard, Gunn, Bryant + 3m44.997s

32.GTE Am #61 Ferrari Mok, Sava, Grifin + 37 krugova

33.LMP2 #45 Ligier Peterson, Mekmari, Kapiler + 49.810s

34.LMP2 #27 Dallara Alešin, Sirotkin, Šaitar + 2m05.362s

35.GTE Am #77 Porsche Rid, Kairoli, Dinst + 38 krugova

36.GTE Am #90 Aston Joluc, Henki, Bel + 38.173s

37.GTE Am #98 Aston Dala Lana, Lemi, Lauda + 1m14.787s

38.GTE Am #93 Porsche Long, Al Faisal, Hedlund + 3m40.305s

39.GTE Am #86 Porsche Vejnrajt, Barker, Foster + 39 krugova

40.LMP2 #22 Oreca Rohas, Hirakava, Gutierez + 40 krugova

41.GTE Am #60 Ferrari Vi, Katoh, Parente + 40.454s

42.GTE Am #54 Ferrari Flohr, Castellacci, Beretta + 41 krug

43.GTE Am #83 Ferrari Kron, Džonson, Bertolini + 47 krugova

44.LMP2 #39 Oreca Žiber, Truje, Vinslov + 49 krugova

45.GTE Am #65 Ferrari Nilsen, Balzan, Kurtis + 53 kruga

46.LMP2 #49 Ligier Konopka, Kalko, Brojkers + 1m47.051s

47.GTE Pro #51 Ferrari Kalado, Pjer Guidi, Rugolo + 55 krugova

48.LMP2 #43 Riley Kiting, Blikmolen, Tejlor + 1m09.910s

49.GTE Am #50 Chevrolet Ris, Brandela, Filipon + 58 krugova

50.LMP1 #1 Porsche Jani, Loterer, Tandi Odustali

51.LMP2 #23 Ligier Bartez, Baret, Berton Odustali

52.LMP2 #28 Oreca Perodo, Vaksiviere, Kolard Odustali

53.GTE Pro #92 Porsche Kristensen, Estre, Verner Odustali

54.LMP1 #9 Toyota Lapierre, Kunimoto, Lopez Odustali

55.LMP1 #7 Toyota Konvej, Kobajaši, Sarrazin Odustali

56.LMP2 #25 Oreca Gonzalez, Tramer, Petrov Odustali

57.GTE Pro #82 Ferrari Vilander, Fisikela, Kafer Odustali

58.LMP2 #26 Oreca Rusinov, Tirit, Lin Odustali

59.GTE Am #88 Porsche Bačler, Lemeret, Al Kubaisi Odustali

60.LMP1 #4 Enso Veb, Kraihamer, Bonanomi odustali

(Vrelegume.rs)