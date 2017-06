Raikonen: Fetel nije broj jedan u Ferariju

Kimi Raikonen smatra da njegov timski kolega Sebastijan Fetel nije broj jedan u Ferariju iako ima ogromnu prednost ispred njega u poretku vozača, a time i puno veće šanse za osvajanje naslova.

Ferari je tradicionalno poznat da sve karte stavlja na jednoga vozača pa eventualno favoriziranje Fetela ne bi bilo nimalo čudno s obzirom da je u prosjeku sezone ipak puno jači od Raikonena, a ove sezone pobijedio ga je u pet od šest kvalifikacijskih duela i svih šest utrka završio ispred njega.

Jedini donekle kontroverznan trenutak dogodio se u Monaku gdje je Ferari vodećeg Raikonena pozvao ranije u boks dok je Fetel ostao pet krugova duže na stazi i izašao ispred njega, ali kao što smo objasnili u analizi, Raikonen je tu utrku zaslužio izgubiti jer je Fetel bio jednostavno brži.

Kad su ga novinari Autosporta upitali smatra li da je Ftel broj jedan u Ferrariju, Raikkonen je odgovorio negativno.

"Ne, nemamo takav dogovor. Ali kad dođe taj trenutak sezone da jedan vozač ima šanse, a drugi nema, to je normalno," rekao je Raikkonen koji se u toj poziciji našao 2007. i 2008. s Massom u obe uloge.

Raikonen je rekao da nemam problem s tim.

"Mislim da je to pošteno. Borimo se dok možemo, a ako kasnije moramo učiniti nešto drugo, to je u redu", kazao je Raikonen

Hamilton je nakon utrke u Monaku izjavio da je Ferari svojim strateškim potezom "jasno pokazao ko je njihov broj jedan", a Raikonena očekivano nije briga za njegovo mišljenje.

"Štagod on misli meni je to u redu. Znamo što radimo i nekad se takve stvari dogode, nije to ništa neobično. Uvijek pokušavamo pobijediti jedan drugoga, a jedan će uvijek biti ispred. Ovaj puta je tako ispalo, dogodi se", prokomentarisao je Raikonen.

(maxf1.net)