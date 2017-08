Red Bul: Vazdušni tunel kriv za loše rezultate

Čelnici Red Bula krive testove u vazdušnom tunelu za slabe rezultate u tekućoj sezoni Formule 1.

Očekivalo se da austrijski tim bude možda i najjači ove sezone, zbog uvođenja novi pravila za aerodinamiku bolida, ali ipak gleda u leđa Mercedesu i Ferariju.

Red Bul je otkrio da neki dijelovi ne funkcionišu na stazi na način na koji su funkcionisali tokom simulacije u fabrici, iako je direktor tima Kristijan Horner u junu rekao da su ti problemi riješeni.

"Napravili smo korak unazad, stvari se ne podudaraju sa onim što vidimo na stazi. Prije svega je problem u vazdušnom tunelu, zbog koga smo malo zalutali. Rezultati koje smo dobijali u tunelu, koji su bili veoma pouzdani u određenim segmentima, ali se razlikuju od onih na stazi. Veliki problem koji odjednom imamo sa ovim bolidom je da je mnogo širi, mnogo veći, a naš tunel je prilično osjetljiv na to. To nas je koštalo oko dva, dva i po mjeseca. Naravno da smo radili neprestano da nadoknadimo to vrijeme, ali ni ostali timovi ne stoje u mjestu", rekao je Horner.

Poslije 11 trka Red Bul je treći u poretku konstruktora sa 184 boda, daleko iza Ferarija (318) i Mercedesa (357). Najviše bodova osvojio je Danijel Rikardo koji je sa 117 četvrti u poretku vozača, a ostvario je jednu pobjedu, u Azerbejdžanu.

Sezona u F1 nastavlja se 27. avgusta Velikom nagradom Belgije na legendarnoj stazi Spa-Frankošam.

(b92)