Rimac i Bugatti odmjerili snage i na stazi (VIDEO)

Mate Rimac i lord Pembrouk su nastavili poređenje Concept Onea i Bugatti Veyrona. Nakon krstarenja po putu u Hrvatskoj, dvije ultramašine su testirane i na stazi.

Da podsjetimo, Veyron je poznat po 8,0-litarskom W16 motoru sa četiri turbine i1001 ks u standardnoj verziji. Evolucija ove pogonske jedinice pogoni novi Chiron.

Veyron je lansiran prije više od decenije, a Rimac Concept One je moderna demonstracija ekstremnih performansi. Elektro kupe je pogonjen elektromotorima na svakom točku, koji isporučuju ukupno 1103 ks i 1600 Nm. Kao i Bugatti, i Rimac posjeduje pogon na sve točkove, s tim što EV poseduje i vektorisanje obrtnog momenta, što je veoma korisno pri vožnji u krivinama.

U video klipu Veyron i Concept One su se našli na stazi sa Rimcem i lordom Pembroukom za volanima. Riječ je o kratkoj stazi stazi koja ne odgovara brzinskim potencijalima Bugattija. Rimac se u ovakvim uslovima bolje snalazi zbog istovremene isporuke snage. Nažalost, nema podataka o vremenima.

Kako god, impresivno je vidjeti kako se Concept One nosi sa Bugatti Veyronom, a bilo bi interesantno vidjeti poređenje električnog hiperautomobila sa Tesla Modelom S P100D.

Po Elonu Masku, njegov sedan može da ubrzava do 97 km/g za 2,4 sekunde, dok Concept One ubrzava 2,6 sekundi do 100 km/h. Nadamo se da će do ovog duela doći uskoro.

(Vrelegume.rs)