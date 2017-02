Rozberg: Za svoju zamjenu bih izabrao Alonsa

Aktuelni šampion Formule 1 i novopečeni penzioner Niko Rozberg u opširnom razgovoru za špansku Marku rekao je da bi on kao svoju zamjenu u Mercedesu izabrao Fernanda Alonsa umjesto Valterija Botasa jer bi mu to kao navijaču bio zanimljiviji izbor.

"Ok, pošto sam sada samo navijač i gledalac, lako mi je da dam odgovor na ovakvo pitanje. Svi kažu Alonso pa to kažem i ja jer bi između njega i Hamiltona prštale varnice", rekao je Rozberg uz smijeh.

"Kao navijaču to bi mi bilo zanimljivo, ali u timu to ne bi funkcionisalo. Mislim da je Mercedes našao savršeno rješenje. Botas je sjajan i koliko god je Hamilton brz i biće ga još teže pobijediti, ja sam dokazao da je to ipak moguće. Mislim da bi Botas mogao da stigne do pol pozicije već u Australiji", kaže Niko.

Rozberg je takođe otkrio da je nezadovoljstvo njegovog nekadašnjeg šefa Nikija Laude zbog njegovog kratkog "otkaznog roka" u kome se pričalo o medijima kratko trajalo i da nikada nije bilo upereno lično na njega. Čini se iz odgovora i da je bio pomalo začuđen pitanjem da li su u Mercedesu bili ljuti na njega.

"Ljuti? Ne! Pokazali su mi zaista mnogo poštovanja i veoma to cijenim. Sa Laudom je bilo malo komplikovanije. Koliko god je možda novinarima izgledalo da je bijesan, meni to nikada nije pokazao. Rekao mi je da zbog moje odluke može samo da mi kaže 'kapa dole' i bio je pun podrške nakon tri godine zaista odlične saradnje", zaključio je Rozberg.

(Sportklub.rs)