U Red Bulu sumnjičavi: Skriva li Ferari svoju brzinu?

Helmut Marko sumnja da je Skuderija oduzela gas Fetelu kako bi kamuflirala stvarnu brzinu SF 70 H bolida.

Na posljednjem dotezanju performansi bolida, Sebastijan Fetel je u svom najbržem krugu pri izlasku iz posljednje krivine jednostavno oduzeo gas!

Da li je u pitanju podvala? U to ne sumnja, već istinski vjeruje Helmut Marko, trkački šef ekipe Red Bula.

Ferari je veoma brz i pri tom veoma pouzdan. To je razlika u odnosu na prošlu sezonu. Ono što me zabrinjava je to što vrlo dobro poznajem Fetela. Provokativno je pustio gas u svom najbržem krugu na startno-ciljnom pravcu.

“Svi su to vidjeli, svi znaju i ćute“, kaže Helmut Marko, komentarišući Fetelovo mora se priznati „F1 ustavno pravo“ da na testu vozi apsolutno po ličnom, odnosno timskom nahođenju.

„Ako činite nešto slično, onda je vaše samopouzdanje i spoznaja o stvarnim performansama bolida enormna. Niko nije pokazao sve što posjeduje. Ako nosite 10 litara goriva više, onda će brzina varirati i do 0.35 sekundi po krugu. Različite postavke motora vam mogu donijeti i do jedne sekunde, a i ne moraju... Mnogo toga se prikriva! U Melburnu vladaju isti uslovi kao u Barseloni. Ferari bi mogao da prednjači“, zaključio je Helmut Marko, ali je zgodno napomenuti da se na njegovu priču u neku ruku nadovezuju reči Kimija Rajkonena koji u nezavisnoj izjavi potpuno negira Ferarijevu dominantnu ulogu u procjeni konkurentnosti.

"Ne mislim da se desilo nešto strašno drugačije od prošle godine. Očito imamo više prijanjanja zbog novih pravila, a i gume su različite! Ne bih rekao da mi sad odjednom nova pravila bolje odgovaraju nego nekom drugom. Rano je za zaključke. Pravila su stvarno nešto drugačija, bolidi su različiti, ali još je rano da nešto prognoziramo", rekao je Kimi Rajkonen.

(mozzartsport.rs)