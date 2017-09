Aktivisti "Grinpisa" zauzeli brod sa folksvagenima

Aktivisti organizacije "Grinpis" popeli su se na teretni brod sa dizelskim automobilima kompanije "Folksvagen" u britanskoj luci Kent i uzimaju ključeve vozila, prenose mediji.

Aktivisti su se popeli preko ograde broda "Širnes" kako bi spriječili isporuku automobila u okviru protesta zbog zagađivanja vazduha.

Volonteri stavljaju na motore naljepnice sa protestnim porukama, piše list "San".

Veliki teretni brod uplovio je jutros u ušće rijeke Temze, a aktivisti su ga čekali u svojim malim čamcima. Oni su se potom popeli na brod težine 23.498 tona i stali ispred vrata za utovar i istovar.

BREAKING: We're blocking car shipment & confiscating 1000s of @Volkswagen diesel car keys 2 years on from dieselgate https://t.co/N4P9mvsF02 pic.twitter.com/tX6YneGDDY

Pripadnici "Grinpisa" razvili su veliki transparent sa slikom djeteta koje nosi masku i porukom "Odbacite dizel".

Cilj ove akcije je da kompanija "Folksvagen" bude primorana da uzme nazad u NJemačku svoje "toksične" automobile i da obustavi proizvodnju dizelskih automobila u roku od dvije godine.

Volonteri su se probili do nekoliko hiljada parkiranih automobila na brodu i uzimaju njihove ključeve. Ranije je planirano da automobili budu isporučeni prodajnim salonima u Britaniji.

BREAKING: We are sending a message to @Volkswagen - stop contributing to air pollution and #DitchDiesel https://t.co/N4P9mvsF02 pic.twitter.com/ZQB5mQ10cP