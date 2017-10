Ford u akciji: Dobrodošle za volan

Ford je napravio naizgled savršeni oglas kao odgovor na odluku Saudijske Arabije da ukine zabranu ženama da voze.

Kralj Salman iz Saudijske Arabije, prošle nedjelje izdao je dekret kojim se odobrava ženama da voze prvi put.

Na taj način okončava zakon po kome je Saudijska Arabija bila jedina zemlja na svijetu koja je zabranjivala ženama da voze.

Veliki broj proizvođača automobila brzo je regaova na vijesti, ali izgleda da niko to nije dobro uradio kao Ford.

Kompanija je u tvitu postavila sliku ženskih očiju, u retrovizoru, koje su okružene crnim materijalom koji asocira na veo.

“Dobro došle na mjesto vozača“, kaže se u poruci.

Ljepota je u jednostavnosti – prednost koju je Ford uvijek imao nad konkurentima poput Nisana i VW.

Ipak, nešto kasnije, kako piše Adweek, ispostavilo se da Fordov oglas možda nije potpuno originalan.

After Saudi Arabia permits women to drive, @Nissan, @Ford, and @Volkswagen publish ads. Ford's is the most visually interesting, in my view. pic.twitter.com/nqBERNfHWU