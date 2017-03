Kad Techart preradi Porscheov cabrio

Porsche 911 Turbo cabrio je i u standardnoj varijanti jedan od najbržih toples sportskih modela.

Rijetki su koji oni koji znaju izvući maksimum iz jednog od brutalnijih Porscheovih modela. 540 turbo-konja doslovno vas lijepi za sjedište, a uprkos pogonu na sve točkove i elektronici traži angažman u hvatanju krivina. Doduše ne kao sirova R varijanta, ali sasvim dovoljno da sebi pripiše status jednog od najpoželjnijih sportista.

A kako bi bio najbrži pobrinuo se Techart iz Leonberga.

Njegova tunirana varijanta nosi GTstreet R Cabriolet, a kreće tamo gdje tvornica staje. Turbo S ide do 580 KS, a Techartova "mašinica" sve do 720 KS i 920 Nm. U tom slučaju vrijeme potrebno za ubrzanje do 100 km/h skraćuje se primjetno, na svega 2,7 sekundi. Pritom je maksimalna brzina skočila na 340 km/h.

Kako bi sve bilo u skladu s ogromnom snagom Techart je dotjerao aerodinamiku vozila. Cjelokupna karoserijska nadogradnja je od karbona, a službeni podatak govori da automobil pri brzini od 300 km/h generiše 321 kg downforcea u Performance modu kada je zadnje krilo postavljeno pod uglom od 15 stupnjeva.

Veći su i točkovi. Sprijeda se ugrađuju do dimenzija od 265/30 ZR21, dok su nazad impresivni valjci od 325/25 ZR21. Kupac može da bira i broj manju obuću, a na raspolaganju mu je cijela paleta mogućih finiša. Nakon prerade vješanja automobil je zalegao na tlo, pa je ugrađen Noselift sistem koji omogućava da se pritiskom na prekidač prednji kraj podigne za 60 mm. To bi trebalo da bude dovoljno za premošćivanje svih tipova "ležećih policajaca", dok penjanje na pločnik možete zaboraviti.

Kupovinom ovakve prerade dobivate i snažno individualizovan interijer. Sve na dodir dostupne površine uglavnom su presvučene kombinacijom kože i alkantare, dok je ostatak izveden od karbona. Nova su i sjedišta, a ugrađen je i manji upravljač.

Recimo i da je ovo nastavak jesenske priče kada je Techart na identičan način predstavio 911 Turbo u coupe varijanti. Vrijedi znati za sve koji su spremni da izdvoje debelo preko 200.000 evra za ovaj zaista poseban automobil. Sve cijene možete vidjeti OVDJE.