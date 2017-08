Replika Ferdinandovog automobila plijeni pažnju

​Replika automobila marke Graf und Stift, u kojem su se vozili austrougarski prestolonasljednik Franc Ferdinand i njegova supruga Sofija onoga dana kada je Gavrilo Princip na njih izvršio atentat, privlači veliku pažnju gdje god se pojavi.

Vlasnik ovog neobičnog automobila, Edo Kapetanović, kaže kako je vozilo napravio po uzoru na original i da mu je za to trebalo nešto više od tri mjeseca, a njegovih ruku djelo prvi put je predstavljeno prije tri godine prilikom obilježavanja stote godišnjice sarajevskog atentata.

"Ovaj automobil je sastavljen iz raznih dijelova, od više automobila, lično sam ga sastavljao sa svojim sinovima i za to mi je trebalo tačno sto dana. Nije bilo teško, jer ovakav posao služi za napajanje baterija u čovjeku pa onda dobiješ snagu i volju da radiš", kaže Kapetanović.

odaje da je rođen u blizini Sarajevske vijećnice, pred kojom se dogodio atentat i da je još od malih nogu stalno prolazio ispred fotografije na kojoj se nalazio ovaj automobil. Kako sam vremenom zavolio oldtajmere, došao sam na ideju da izradim repliku ovog vozila i nakon puno truda i muke uspio u tome. Sada je on atrakcija ne samo u Sarajevu, već gdje god se pojavimo", rekao je Kapetanović.

Prema njegovim riječima, danas postoji samo jedan originalni primjerak ovog automobila koji je proizveden 1910. godine i on se čuva u jednom bečkom muzeju, kao i dvije replike od kojih se jedna također nalazi u glavnom gradu Austrije, dok je druga u Pragu. Kapetanović kaže kako je u svoga ljubimca ugradio motor starog landrovera, čija je snaga pedeset konja, te ističe kako je ovaj auto ipak vizuelna, a ne i mehanička kopija svoga originala. Ono što treba istaći jeste da je originalni automobil proizveden po narudžbi austrougarskog dvora i željeznicom dovezen u Sarajevo, za potrebe posjete austrougarskog prestolonasljednika.

"Auto je izradila tada čuvena radionica 'Graf und Stift', po kojem nosi i naziv. Moram reći kako je to bilo daleko od sadašnje automobilske industrije, jednostavno u to vrijeme to je bila jedna mala manufaktura, pa se za automobil može reći kako je riječ o ručnoj izradi", objašnjava Kapetanović. S ponosom ističe kako sa svojim ljubimcem obilazi brojna druženja i susrete vlasnika i ljubitelja oldtajmera širom regiona.

"Bilo gdje da se pojavimo privlačimo veliku pažnju i svi žele da se fotografišu pored automobila. Neke i provozamo, mada moram istaći kako motor kojeg sam ugradio troši prilično goriva, zbog čega automobil na veće daljine obično transportujem kamionom", kaže Kapetanović. Dodaje kako se ljubav prema oldtajmerima ne može opisati sve dok se ne iskusi.

"Da vam uporedim. Prije tri godine kada sam izašao s ovim autom, pet hiljada ljudi je otišlo na Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazil. Kakva je to ljubav, koje su to finansije, to se može porediti. Nas je puno manje od tog broja, a u ljubavi svi, i oni i mi", objašnjava Kapetanović, ističući kako se nada da će se susreti oldtajmera uvijek održavati i spajati zaljubljenike u četverotočkaše iz prošlosti.