Ford je objavio kako će u određenim gradovima u SAD-u uvesti novi program testiranja samovozećih vozila.

U saradnji s lancem picerija Domino, nekoliko će mjeseci vozilima bez (aktivnog) vozača korisnicima dostavljati pice.

Naručilac pice će putem aplikacije imati uvid u to gdje se nalazi njegova pica kao i to gdje se nalazi vozilo, a kada pristigne na adresu, biće dovoljno samo otići do automobila, identificirati se aplikacijom i preuzeti naručenu hranu.

(autoportal.hr)