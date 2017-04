Dvije trećine radnika u RS zarađuju ispod prosjeka

BANJALUKA - Gotovo dvije trećine zaposlenih u Republici Srpskoj primaju platu ispod republičkog prosjeka, pokazuju danas objavljeni podaci Poreske uprave RS.

Platu manju od 830 KM prošle godine primalo 163.795 radnika, dok je njih 89,024 zaradilo iznad tog iznosa i tako popravilo ukupan prosjek.

Minimalnu platu, koja je prošle godine bila 370 maraka, primalo je oko 25.000 radnika, dok je, sa druge strane, na račun 11.000 zaposlenih uplaćeno preko 2.000 KM, pokazuju isti podaci.

Od 252.819 zaposlenih u decembru prošle godine najveći broj primio je platu u rasponu od 371 do 610 maraka, i to njih 99.360, dok je 37.964 radnika u džep stavilo iznose od 611 do 830 maraka.

Podaci pokazuju i to kako je platu u rasponu od 1.001 KM do 2.000 KM u neto iznosu dobilo 52.868 radnika.

Nešto preko 13.000 radnika u decembru prošle godine nije primilo ni minimalac, ali u Poreskoj upravi RS kažu da su u pitanju oni koji su prijavljeni na nepuni fond radnih sati (manje od 40 sedmično) ili su u nekom periodu bili na bolovanju.

U Privrednoj komori Republike Srpske kažu kako su poslodavci opterećeni brojnim nametima i da je to jedan od najvećih razloga zbog kojih su plate u dosta slučajeva ispod prosjeka ili stagniraju.

"Neophodno je rasteretiti privredu i smanjiti namete, poreze i doprinose te stvoriti povoljnije uslove privređivanja kako bi privrednici imali preduslove za povećanje plata", kaže Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

Prema njegovim riječima, zbog velikih razlika i jaza između plata, svi žele u javni sektor, pa bi zbog toga plate u javnom sektoru trebalo vezati za realni sektor, a za šta se u Komori zalažu već duže vrijeme.

"Trend je takav da nije popularno raditi u privredi", zaključio je on.

U Sindikatu metalske industrije i rudarstva RS smatraju kako poslodavci, prije svega, moraju širiti djelatnost i unapređivati poslovanje.

"Da bi se stanje poboljšalo, oni moraju ulagati što više u novu tehnologiju i dolaziti do novih ugovora za proizvodnju. Dosta poslodavaca i manjih preduzeća se bazira na jednog partnera, koji kad dođe u nezavidnu situaciju počinje da životari. Bez obzira na strateškog partnera, poslodavac mora imati uposlenost svih kapaciteta. Takođe, moraju raditi na novoj tehnologiji kako bi bili konkurentni na tržištu", kazao nam je Tane Peulić, predsjednik ovog sindikata.

Inače, posljednji raspoloživi podaci pokazuju kako se najveće plate zarađuju u finansijskom i IT sektoru.

Najveći prosjek neto plata u Republici Srpskoj u prošloj godini je bio u Stanarima, gdje se prosječno zarađuju 1.142 marke, a nakon ove lokalne zajednice najveće prosječne plate zarađuju u Ugljeviku i Gacku.

Iznos plate Broj radnika

370 13.161

Od 371 do 610 99.360

Od 611 do 830 37.964

od 831 do 1.000 25.281

od 1.001 do 2.000 52.868

preko 2.000 10.875