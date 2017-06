Firme iz BiH od kupaca potražuju 11,75 milijardi maraka

SARAJEVO - U BiH postoji veliki problem s naplatom potraživanja, zbog čega prvostepeni sudski postupci na sudovima u BiH traju i do 1.553 dana, a ukupan unutrašnji dug koji bh. firme potražuju od kupaca dostigao je cifru od 11,75 milijardi KM u 2016. godini.

Rezultati su ovo dva istraživanja o stanju u bh. privredi i o upravljanju potraživanjima, koje je sproveo LRC INKASSO, odjel za upravljanje potraživanjima kompanije LRC iz Sarajeva.

I pored pozitivnih pomaka u finansijskim pokazateljima bh. privrede u 2016. godini, gdje su završne račune predale 31.554 firme, što je za 2,22 odsto više u odnosu na 2015, a ukupno ostvareni prihod u BiH dostigao je 60,94 milijarde KM, i za 2,1 milijardu je veći u odnosu na prethodnu godinu, i dalje milijarde "zarobljenog" kapitala lebde u nedokučivoj zoni.

Prema riječima Sabine Mašović, rukovodioca pravne službe LRC-a, unutrašnji dug koji bh. firme potražuju od kupaca dostigao je cifru od 11,75 milijardi KM u 2016. godini i za 2,44 odsto je veći u odnosu na 2015.

"Zbog problema s naplatom vlastitih potraživanja, privrednici su suočeni i s otežanim plaćanjem svojih obaveza. Prosječan broj dana naplate potraživanja za bh. firme iznosi 70,4 dana u 2016. godini, dok je ovaj period za plaćanje vlastitih obaveza prema dobavljačima veći za čak 100,8 dana i iznosi 171,2 dana", kazala je Mašovićeva.

Prema rezultatima ankete koju je LRC sproveo među 360 bh. privrednika, 60,3% se slaže da u BiH postoji veliki problem s naplatom potraživanja. Kao najčešće razloge neplaćanja naveli su loše navike plaćanja, nemogućnost naplate svojih potraživanja, loše poslovanje kompanije, neefikasne sudove, nepostojanje zakonske regulative, loše upravljanje kompanijama, kao i lošu procjenu rizika.

"Privrednici probleme u naplati potraživanja, uglavnom, sami rješavaju, tako što angažuju vlastite uposlenike na poslovima naplate. Zanimljivo je i da firme mahom imaju stav da je avansno plaćanje obezbjeđenje potraživanja. Na ovaj način, mnoga pravna lica pokušavaju da smanje rizik poslovanja na uštrb povećanja prodaje i plasmana proizvoda, što je zaista zabrinjavajuće jer stvara nepovoljno okruženje za kupce", upozorava Mašovićeva.

Najveći broj anketiranih, 72 odsto, tvrdi da su nenaplaćena potraživanja uspjeli naplatiti vansudski i putem kompenzacija i djelimičnim oprostom duga, dok 26,8% tvrdi da su nenaplaćena potraživanja uspjeli naplatiti tek putem suda, te samo 1,2 odsto naplatom iz stečajne mase.

Dužina trajanja prvostepenih sudskih postupaka, koji se zbog nenaplaćenih potraživanja vode na sudovima, od momenta podnošenja tužbe do dobijanja prvostepene presude u prosjeku iznosi 263 dana ili gotovo devet mjeseci.

"Prosjek trajanja prvostepenih sudskih postupaka, ako izuzmemo presude zbog propuštanja, najduži je na Okružnom privrednom sudu u Banjaluci, i to 685 dana, zatim na Općinskom sudu u Sarajevu, 569 dana, Općinskom sudu u Bihaću, 354 dana, u Zenici 345 dana, kao i na Okružnom privrednom sudu u Trebinju 344 dana", kaže Mašovićeva.

Najduže vrijeme trajanja prvostepenih postupaka registrovano je na Okružnom privrednom sudu u Banjaluci, i to 1.553 dana, ili 4,25 godina.

"Najbrže okončani postupci registrovani su na Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu, gdje je najkraći postupak završen za 136 dana, što je prema našem iskustvu, na osnovu preko 4.000 pokrenutih sudskih postupaka, najefikasniji sud u državi", dodala je Mašovićeva.

LRC INKASSO je takođe anketirao specifičnu oblast finansijskog sektora u BiH, gdje 45,45 odsto anketiranih tvrdi da u BiH postoji veliki problem s naplatom potraživanja od fizičkih lica finansijskog sektora. Kao najčešće razloge neplaćanja navode životne okolnosti, kao što su gubitak posla i tešku finansijsku situaciju, potom loše navike plaćanja i lošu procjenu rizika, prezaduženost, te sve veći broj klijenata koji odlaze u inostranstvo.

"Kao sredstvo obezbjeđenja plasmana finansijski sektor najviše koristi mjenice, potom police osiguranja, hipoteke i na kraju sudužnike. Međutim, 62,50 posto anketiranih se slaže da naplativost polica osiguranja nije na zadovoljavajućem nivou", navela je Mašovićeva.

Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kaže da se avansno plaćanje u BiH i ne smije spomenuti jer tada imate veliku šansu da izgubite saradnju.

"Ima dosta firmi koje negativno posluju i kao takve ugrožavaju druge firme.

Mi u BiH nemamo razvijen odgovarajući sistem koji bi omogućio firmama potražiocima da svoja potraživanja naplate, pa to sve traje od tri do pet godina, što ugrožava tu firmu. Tražili smo od nadležnih da uvedu sistem kakav je u Srbiji, gdje za mjesec dana svako svoje potraživanje ili naplati ili se blokira firma koja duguje, čime sprečavate dalje ugrožavanje drugih firmi. Ali s obzirom na to da puno državnih firmi duguje poslodavcima, vlast nije spremna da napravi rješenje kao u Srbiji", navodi Trivić.

Kao glavni razlog neplaćanja navodi veće trošenje nego prihodovanje.