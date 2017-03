Lista najvećih poreskih dužnika u RS: "Birač" rekorder sa 33 miliona duga

BANJALUKA - Fabrika glinice "Birač" u stečaju sa 33,12 miliona KM duga najveći je dužnik po pitanju poreza, pokazuju juče objavljeni podaci Poreske uprave Republike Srpske (PURS).

Iza ove fabrike, sa samo nekoliko hiljada maraka manje duga je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, koji, prema evidenciji PURS, ima 33,10 miliona maraka dospjelih, a neplaćenih poreskih obaveza.

Na trećem mjestu je takođe zdravstvena ustanova i to Klinički centar u Istočnom Sarajevu, koji duguje 23,19 miliona KM, a prati ga preduzeće "Swisslion IAT" Trebinje sa 15,86 miliona maraka poreskog duga.

U prvih deset najvećih dužnika su još preduzeće "Dobojputevi" u stečaju (11,7 miliona KM), "Balkal AD" u stečaju (11,3 miliona KM), Fudbalski klub Borac (10,9 miliona KM), "Željeznice Republike Srpske" (10,8 miliona KM), "Kosmos" (10,8) miliona KM i "Famos Koran" (10,2 miliona KM).

Samo prva četiri dužnika imaju preko 100 miliona maraka neplaćenih obaveza.

Kada se zbirno gleda 100 najvećih dužnika sa područnog centra Banjaluka, njihov dug prema Poreskoj upravi iznosi vrtoglavih 238.508.285 maraka.

Međutim, nije zanemariv ni dug ostalih firmi i ustanova iz drugih područnih centara.

Prvih 100 u Istočnom Sarajevu državi duguju 127.453.065 KM, u Doboju 108.454.603, a u Zvorniku 76.493.372 zahvaljujući prije svega "Birču", na koji se odnosi gotovo pola dugovanja.

Objelodanjena je i lista preduzetnika sa najvećim dugovanjima, a na prvom mjestu je radnja "Exluzive" iz Prijedora sa 292.401 maraka duga, zatim pekara "San" Čelinac 202.368 KM te SUR "Soko" Prijedor sa 225.894 KM dugovanja poreza. Među dužnicima se našao i Milomir Prorok, notar iz Višegrada, koji je ostao dužan 79.801 KM.

Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT, komentarišući ovu listu, kaže kako je ona uglavnom slična onim ranije objavljenim, jer se na njoj pojavljuju imena iz prethodnog perioda i nema nekih novih.

"To ukazuje na loš rad Poreske uprave u nekom prethodnom periodu. Sigurno je da ona sebi ne smije dozvoliti da joj se to ponavlja u budućnosti. Najveći dužnici su uglavnom javne ustanove, gdje im se zbog njihove uloge u sistemu moralo preći preko toga. Sa druge strane, kod privatnih firmi vidimo da nema nekih novih dužnika, što ukazuje da su uspostavljeni mehanizmi da se to spriječi", kazao je Grabovac.

Prema njegovim riječima, naplata od dužnika zavisi od slučaja do slučaja, ali je jasno da su pojedine firme nestale i da taj dug vjerovatno nikada neće biti naplaćen.

Najveći poreski dužnici u RS (u KM )

PREDUZEĆE/USTANOVA IZNOS

"Birač" AD Zvornik u stečaju 33.125.152

UKC Republike Srpske 33.109.282

Klinički centar Istočno Sarajevo 23.193.223

"Swisslion IAT" Trebinje 15.869.748

"Dobojputevi u stečaju" 11.707.795

"Balkal" AD u stečaju 11.345.807

FK Borac Banjaluka 10.935.065

"Kosmos" Banjaluka 10.859.062

"Željeznice RS" 10.872.546

"Famos Koran" 10.206.148