MMF smanjio rast BDP-a u BiH na 2,5 odsto

SARAJEVO, BANJALUKA - Međunarodni monetarni fond (MMF) smanjio je prognozu rasta BDP-a za BiH za ovu godinu sa tri odsto, koliko je predviđeno u aprilu, na 2,5 odsto, stoji u najnovijem izdanju "World Economic Outlooka" (WEO).

Tako je ova organizacija po drugi put za godinu dana prepravila svoja predviđanja, jer je, da podsjetimo, u jesen prošle godine rast za 2017. godinu bio planiran za 3,2 odsto.

MMF je, takođe, smanjio i očekivani rast za 2018. godinu za BiH sa projektovanih 3,5 na 2,6 odsto, stoji u oktobarskom izdanju WEO, a koji je stručni bilten MMF-a.

Potvrdio je svoju projekciju iz aprila, gdje je prognozirao da će BiH ući u inflaciju 2017. nakon četiri uzastopne deflacije. Trenutni bh. deficiti je ekvivalentan 4,3 odsto BDP-a u 2017. godini i biće 4,2 odsto BDP-a u 2018.

Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, smatra kako uzroke treba tražiti u globalnim makroekonomskim kretanjima.

"Mi direktno zavisimo od našeg okruženja, a to je prvenstveno Evropska unija. Oni očigledno usklađuju prognoze za nas u skladu sa svojim prognozama. Ne vidim da se interno unutar BiH i Republike Srpske posebno desilo nešto nabolje ili nagore. Imamo stabilnu situaciju, ali znajući da u najvećoj mjeri zavisimo od spoljne tražnje, tu treba tražiti uzrok. Oni očekuju da će u evrozoni doći do usporavanja u naredne tri godine, a što će se i desiti. Mi ne možemo iskočiti i napredovati, a oni da stagniraju", kaže Radivojac. Prema njegovim riječima, ne postoji trenutna mjera koja bi mogla otkočiti razvoj i napredak zemlje, jer se u 21. vijeku to ne može raditi stihijski.

"Država treba pojedine sektore da usmjerava. Jedne da ubrzava, a druge da usporava kako bi došlo do optimuma", zaključio je Radivojac.

Njegov kolega Vjekoslav Domljan nedavno je procijenio kako je neophodan rast BDP-a od sedam odsto kako bi zemlja napredovala te da se koncept razvoja mora u potpunosti promijeniti.

Kada je region u pitanju, projekcije rasta se nisu mijenjale pa je tako za Srbiju zadržana prognoza rasta od tri odsto, a potvrđena je i projekcija rasta BDP-a za narednu godinu od 3,5 odsto.

Prema predviđanjima stručnjaka MMF-a, inflacija u Srbiji će ove godine iznositi 3,4 odsto, a dogodine 3,0 procenta, dok će, kako procjenjuju, bilans tekućeg računa biti minus 4,0 odsto BDP-a ove godine, a naredne minus 3,9 odsto BDP-a.

Hrvatska privreda bi prema istom izvještaju ove godine trebalo da poraste 2,9 odsto, a zatim blago uspori u 2018. godini, jer je predviđen rast BDP-a od 2,7 odsto.

Oporavak privrede na globalnom nivou prilika je za raspodjelu njegovih plodova među građanima, smatraju u MMF-u.

Očekuju sada da će ove godine privreda porasti 3,6 odsto, što je za 0,1 postotni bod više nego što su procijenili u julu, a iduće godine bi aktivnosti trebalo da ubrzaju na 3,7 odsto.