Sankcije Rusiji Austriju koštale do sada milijardu evra

BEČ - Sankcije Evropske unije Rusiji koštale su do sada Austriju milijardu evra, proizilazi iz procjene austrijskog ekonomskog instituta Wifo.

Samo zbog sankcija je došlo do pada izvoza EU u Rusiju između 2014. i 2016. za 10,7 odsto, što odgovara vrednosti od oko 30 milijardi evra.



Austrijski izvoz u Rusiju je, zbog sankcija, smanjen za 9,5 odsto, odnosno za jednu milijardu evra.



Do 40 odsto cjelokupnog smanjenja izvoza se može dovesti i vezu sa sankcijama, saopštio je Wifo.



Prema procjenama, izvoz EU u Rusiju je godišnje opadao za 15,7 odsto.



Dok je izvoz 2013. još iznosio 120 milijardi evra, prošle godine je pao na 72 milijardi evra.



Rusija je izgubila četvrto mjesto na listi glavnih trgovinskih partnera izvan EU i nalazi se sada iza SAD, Švajcarske, Kine i Turske na petom mjestu.



Posebno je posljedicama sankcija pogođen Kipar, gdje je izvoz u Rusiju opao za za 34,5 odsto, a u Grčkoj za 23,2 odsto i Hrvatskoj za 21 procenata.



Najveći gubitak, u apsolutnim brojkama, pretrpjela je Njemačka koju sankcije koštaju do sada 11,1 milijardu evra.