Simić: Svake godine veći prihodi

BANJALUKA - Direktor Republičke uprave za igre na sreću Mladen Simić rekao je da se prihodi po osnovu naknada i poreza od priređivanja igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara svake godine povećavaju, tako da je u 2016. godini ostvareno povećanje od 13 odsto u odnosu na 2015. godinu, te je ukupan prihod iznosio 22.536.865 KM.

"Od toga iznosa naplaćena su 22.326.516 KM, a 210.349 KM su ostala nenaplaćena potraživanja, odnosno dugovanja priređivača igara na sreću u 2016. godini, što čini 0,93 odsto u odnosu na ukupan prihod", naveo je Simić.

Prema njegovim riječima, kao i prethodne godine, u 2016. godini je nastavljena ekspanzija priređivanja kladioničkih igara putem terminala za sportsko klađenje, a prihod ostvaren na ovaj način u posljednjem mjesecu 2016. godine čini 22 odsto ostvarenog prihoda od priređivanja kladioničkih igara na sreću.

"Ostvareni prihod od naknada za priređivanje kladioničkih igara u 2016. godini iznosi 9.765.499 KM, što predstavlja povećanje od 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan prihod ostvaren od naknada za priređivanje igara na sreću posredstom automata u 2016. godini iznosi 5.184.136 KM, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 2,67 odsto", precizirao je Simić.

On je dodao da je prihod ostvaren u 2016. godini od naknade za priređivanje elektronskih igara na sreću u ostalim objektima iznosi 2.684.168 KM i veći je za 29,20 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja najveći rast prihoda od svih naknada priređivanja na sreću, ako se izuzme naknada za priređivanje internet igara na sreću.

"Prihod ostvaren od naknade za priređivanje igara na sreću putem interneta iznosi 1. 497.285 KM, a prihod ostvaren od klasične tombole iznosi 2.308.746 KM. Lutrija Republike Srpske u budžet Republike Srspke za 2016. godinu ukupno je uplatila 481.772 KM", rekao je Simić.

Prema njegovim riječima, iz strukture ostvarenih naknada može se vidjeti da su u 2016. godini kladionice, odnosno priređivanje kladioničkih igara na sreću, donijele najviše novca po osnovu uplaćenih naknada u budžet Srpske.

On je ocijenio da je teško dati objektivnu procjenu eventualnog uticaja nelegalnog priređivanja igara na sreću na obim prihoda budžeta Republike Srpske po osnovu pripadajućih naknada, ali dodao da je značajno napomenuti da je u periodu od 2009. godine do danas evidentan trend rasta budžetskih prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću na godišnjem nivou.

"Iskazana tendencija porasta obima budžetskih prihoda na godišnjem nivou, koja je u značajnoj mjeri rezultat planskih mjera i radnji Odjeljenja za inspekcijski nadzor usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje nelegalnog priređivanja igara na sreću, ukazuje da se eventualna šteta koju trpi budžet Srpske zbog pojave nelegalnog priređivanja igara na sreću iz godine u godinu kontinuirano smanjuje", naglasio je Simić.

On je pojasnio da je pojava nelegalnog priređivanja igara na sreću u obliku sporadičnih slučajeva i dalje evidentna, a njenu rasprostranjenost najbolje opisuje činjenica da su u 2016. godini izdali ukupno 46 prekršajnih naloga za prekršaje Zakona o igrama na sreću i izrekli novčane kazne u iznosu od 94.900 KM.

Simić je naveo da su inspektori Republičke uprave za igre na sreću od 1. januara do 31. decembra 2016. godine izvršili 1.995 inspekcijskih nadzora i to 922 kontrole kod fizičkih lica, a 1.073 inspekcijske kontrole kod pravnih lica s ciljem provjere ispunjenosti uslova za priređivanje igara na sreću.

Provjeravane su prostorije u kojima se priređuju igre na sreću, izvršavan uvid u radnje koje su neposredno ili posredno u vezi sa priređivanjem igara na sreću, pregledane poslovne knjige, izvještaji, evidencije, softveri i drugi dokumenti ili podaci na osnovu kojih se može utvrditi zakonitost rada priređivača igara na sreću, kao i provjere činjenice odjave poslovnih jedinca pravnih lica.

"Tokom prošle godine angažovano je pravno lice sa kojim Uprava ima zaključen ugovor o izvršenju uništavanja oduzetih predmeta u postupku inspekcijskog nadzora, koje je u prisustvu i pod nadzorom Komisije za sprovođenje postupka uništavanja oduzetih predmeta izvršilo uništavanje ukupno 271 oduzetih predmeta. Ovi predmeti su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnih sudskih odluka. Uništavanje je izvršeno mehaničkim lomljenjem i drobljenjem, na način da je preko navedenih automata prešla teška radna mašina", naveo je Simić.

On je podsjetio da su Zakonom o igrama na sreću zaprijećene novčane kazne u iznosu od 10.000 do 30.000 KM za pravno lice, za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 6.000 KM, a za prekršaj fizičkog lica ukoliko se utvrdi zloupotreba priređivanja igara na sreću, takođe, je predviđena novčana kazna od 2.000 do 6.000 KM.

Simić je poručio da će Republička uprava za igre na sreću, imajući u vidu društvenu opasnost koju predstavlja nelegalno priređivanje igara na sreću, i u narednom periodu usmjeriti maksimum svojih kapaciteta na otkrivanje i sankcionisanje nelegalnog priređivanja igara na sreću, kao i drugih prekršaja iz ove oblasti.