Slaba korist od nafte: Saudijska Arabija se okreće vjerskom turizmu

U vrijeme kada cijene nafte padaju, Saudijska Arabija se okreće drugom prirodnom izvoru — vjerskom turizmu koji donosi milijarde dolara tokom godišnjeg muslimanskog hodočašća čiji je pustinjska kraljevina domaćin.

Prodavnice se nižu duž puta za Veliku džamiju u Meki, jednom od najsvetijih mjesta islama, koje spuštaju roletne samo u vrijeme molitve, a otvaraju vrata odmah čim se džamije isprazne.

Saudijske vlasti navode da je u ovogodišnjem hadžiluku učestvovalo 2,35 miliona muslimana, od kojih je oko 1,75 miliona stiglo iz inostranstva.

Čak i na obroncima brda Arafat, gdje je, kako muslimani vjeruju, prorok Muhamed imao svoju posljednju propovjed, prodavci tepiha traže kupce među vjernicima, prenosi AFP.

"Moguće je da će hodočasnici potrošiti između 20 i 25 milijardi rijala (5,3 do 6,7 milijardi dolara)“, izjavio je Maher Džamal, šef Privredne komore Meke, što bi bilo oko 70 odsto više nego prošle godine.

Džamal je rekao za AFP da se taj skok prihoda može objasniti time što je ove godine broj hodočasnika za 20 odsto veći.

Svaki od njih je u prosjeku trošio hiljade dolara na hranu, smještaj, suvenire i poklone, doprinoseći tako saudijskoj privredi.

Taj porast hodočasnika nije slučajan, već dio ambicioznog plana pod nazivom "Vizija 2030" čiji je cilj diversifikovanje saudijske privrede, koja je primila ozbiljne udarce od kako su se 2014. godine stropoštale cijene nafte.

AFP prenosi ocjenu istoričara Lika Šantra, koji se bavi hadžilukom u vrijeme kolonijalizma, da je Meka, još prije pojave islama, bila mjesto za trgovce.

"To je bila oblast međunarodne razmjene, gdje su religija i trgovina uvijek bile povezane. Do otkrića nafte, hadžiluk je bio glavni saudijski izvor prihoda", rekao je on.

Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik sirove nafte, objavila je plan sa namjerom da svoju privredu oslobodi zavisnosti od nafte i okrene je drugim izvorima prihoda, uključujući vjerski turizam.

Planom "Vizija 2030" predviđeno je da se na hadž, koji se obavlja u određenom dijelu godine, privuče šest miliona hodočasnika godišnje. Pored toga, Saudijci planiraju da privuku 30 miliona vjernika na Umru, manje značajno hodočašće, koje se obavlja tokom cijele godine.

Pripremni radovi na širenju smještajnih kapaciteta su već u toku.

Protekle decenije su organizovani i izvršeni građevinski radovi na proširenju džamija u Meki i Medini, na uvođenju linije podzemne željeznice i na izgradnji novih nivoa oko Kabe, oko koje se sada hodočasnici kreću kroz koridore sa klima-uređajima i ventilatorima.

Ti radovi su svojevremeno pokrenuli kritike zbog narušavanja drevnih mjesta i izazvali su zabrinutost zbog bezbjednosti.

U septembru 2015. godine građevinski kran srušio se na hodočasnike u Velikoj džamiji i ubio 100 ljudi. Istog mjeseca je u stampedu izgaženo oko 2.300 ljudi.

(Sputnjik)