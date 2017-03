U BiH uloženo rekordnih 200 miliona evra

BANJALUKA - Ekonomska situacija u BiH je u posljednjih nekoliko godina bolja, ali tempo napretka mora biti brži i snažniji, navodi se u Izvještaju o tranziciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Kako stoji u ovom dokumentu, veći napredak je potrebno ostvariti u oblasti privatizacije i rješavanja problema kompanija u državnom vlasništvu i u skladu s tim bi Vlada FBiH trebalo da privatizuje kompanije poput "Aluminija" i "BH Telecoma".

"Uspješna privatizacija 'BH Telecoma' bila bi ključni pozitivni signal investitorima u BiH da je ubrzana reformska usmjerenost, a time bi bio i poboljšan imidž privatizacije u cijeloj zemlji", navodi se u izvještaju.

U izvještaju se navodi kako su dalje reforme potrebne i u energetskom sektoru.

"Vlasti bi trebalo da preduzmu dalje korake kako bi obezbijedile pravni okvir koji bi bio kompatibilan sa EU u oblasti energetike, a koji bi uklonio trenutne pravne prepreke za uspostavljanje organizovanog gasnog i energetskog tržišta i tržišno povezivanje", navode u EBRD-u.

U ovoj banci su ocijenili kako je primjetan napredak i u okviru Reformske agende te da ključan napredak obuhvata usvajanje novog zakona o radu u oba entiteta te koraci za poboljšanje poslovne klime, te mjere fiskalne konsolidacije.

Ipak, kako su poručili, neophodno je smanjenje administrativnih opterećenja za preduzeća, koja potiču iz raznih fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Inače, kako je juče saopšteno u Banjaluci, EBRD je uložio prošle godine u 15 projekata u BiH više od 200 miliona evra, a sličan trend trebalo bi da se nastavi i u ovoj godini.

Holger Munt, direktor EBRD-a za sve zemlje zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije, kazao je kako je prošla godina za BiH bila gotovo rekordna, kako po pitanju projekata, tako i po visini sredstava.

"Kumulativno, u BiH smo uložili više od dvije milijarde evra. Najveći dio novca uložen je u infrastrukturne projekte", kazao je on.

Piter Sanfej, zamjenik direktora EBRD-a, kazao je kako je ekonomska situacija u BiH u posljednjih nekoliko godina unaprijeđena, ali da u ovoj godini dolaze brojni izazovi.

"Kada sam rekao da se situacija popravlja, nisam htio da minimiziram probleme. Ono što nas ohrabruje je da su rezultati istraživanja koje smo spoveli pokazali da je percepcija ljudi takva da su oni ipak malo zadovoljniji nego što su bili, tako da se stvari kreću nabolje, ali ne tako brzo", kazao je Sanfej.

Kazao je da BiH i dalje zaostaje u lakoći poslovanja u odnosu na zemlje u regionu te ponovio kako je za BiH predviđen rast BDP-a od tri odsto.

"Ono što nas ohrabruje je to što je zemlja opredijeljena i posvećena članstvu u Evropskoj uniji. To će biti težak put koji će trajati nekoliko godina", završio je on.