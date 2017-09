"Aerodromi RS" raskinuli ugovor sa firmom Zorana Injca

BANJALUKA – "Aerodromi RS" definitivno su raskinuli ugovor sa firmom "Way 2 Go" koja je u vrijeme raspisanog tendera za izradu strategije razvoja međunarodnog aerodroma Trebinje bila u pedesetodstotonom vlasništvu predsjednika Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća Zorana Injca, saznaje portal CAPITAL.

Informaciju je danas za našu redakciju potvrdio i direktor "Aerodroma RS" Miroslav Janjić, navodeći da je ovaj slučaj okončan.

"Ugovor je definitivno van snage i nema nikakvih materijalnih posljedica po 'Aerodrome RS'. Nikakvih isplata firmi 'Way 2 Go' nije bilo niti će ih biti", kazao je Janjić.

Banjalučkoj firmi 'Way 2 Go' u samo sedam dana avgusta, 17. i 24, dodijeljena su dva ugovora kao najboljem ponuđaču na tenderima "Aerodroma RS", u kojima je Injac predsjednik NO, i "Puteva RS", u kojima je stalno zaposlen. Oba ova javna preduzeća su, nakon pritiska javnosti i ukazivanja na činjenicu da je Injac postotkom vlasništva značajno prekoračio zakonski dozvoljenih 20 odsto, poništila sporne ugovore.

Za izradu strategije razvoja međunarodnog aerodroma Trebinje "Way 2 Go" trebalo je u svoju kasu da stavi 87.000 KM, dok je ugovor sa "Putevima RS" za izradu "studije i projekta implementacije sistema za automatsko mjerenje ukupne mase i osovinskog opterećenja teretnih vozila u pokretu" bio težak 80.000 KM.

U "Putevima RS", u čijem tenderu je Injac bio naveden i kao kontakt osoba, još razmatraju da li je on svojim djelovanjem prekršio i Zakon o radu RS. Ukoliko to bude utvrđeno, prema obećanjima direktora ovog javnog preduzeća Nenada Nešića, Injac će biti strogo sankcionisan.

"Way 2 Go" ima nove vlasnike

Saga oko vlasništva nad firmom "Way 2 Go" se nastavlja. Injac je firmu 28. aprila osnovao sa Slavkom Davidovićem. Nakon što je otkriveno da je Injac vlasnik polovine kapitala, a poslije dodjele spornih ugovora, on je vlasništvo 19. septembra prenio na izvjesnog Radojicu Radulja.

Prije nekoliko dana uslijedila je i nova promjena vlasničke strukture, kada je svoj udio u firmi i Slavko Davidović prepustio Jovi Davidoviću.

"Nakon uvida u službene evidencije registra poslovnih subjekata ovog suda utvrđeno je da su vlasnici društva 'Way 2 Go' Jovo Davidović i Radojica Radulj", navodi se u odgovoru CAPITAL-u iz banjalučkog Okružnog privrednog suda.

Zoran Injac, bez obzira na pečatom i potpisom ovjerene osnivačke dokumente firme, tvrdio je prošle sedmice da je bio vlasnik manje od 20 odsto "Way 2 Go" te da nije bilo riječi o sukobu interesa.

"To mogu da dokažem i na sudu", kazao je tada za CAPITAL.

Danas, nakon što su oba javna preduzeća raskinula ugovore s njegovom firmom, nije odgovarao na pozive pa smo ostali uskraćeni za odgovore hoće li eventualno podnijeti tužbe protiv "Aerodroma RS" i "Puteva RS" i namjerava li da podnese ostavku u NO "Aerodroma RS".

(CAPITAL)