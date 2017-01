Agarval preuzima "Krajina osiguranje"

BANJALUKA - Agencija za osiguranje RS ukinuće vanrednu upravu u "Krajina osiguranju" 20. januara, nakon čega će ovo društvo preuzeti stari upravni odbor na čijem čelu se nalazi većinski akcionar Navin Agarval.

Iako su akcionari "Krajina osiguranja", na čelu s Investiciono-razvojnom bankom (IRB) RS, prošle sedmice najavili da će tražiti održavanje vanredne sjednice Skupštine akcionara na kojoj bi bili formirani novi organi upravljanja ovog društva, od toga, barem zasad, neće biti ništa, jer vanredni upravnik nema zakonska ovlaštenja da sazove sjednicu Skupštine akcionara. Kako se saznaje, IRB će nakon što bude ukinuta vanredna uprava zatražiti sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Međutim, dobro upućeni sagovornici smatraju da bi i to moglo da ide teško s obzirom na to da će na čelu UO ponovo biti Agarval, kojem ne ide u prilog sazivanje sjednice Skupštine na kojoj on kao akcionar ne bi imao pravo glasa jer mu je Komisija za hartije od vrijednosti to pravo zabranila.

Slaven Dujaković, direktor Agencije za osiguranje RS, rekao je da vanredni upravnik može zakazati sjednicu Skupštine akcionara za vrijeme trajanja vanredne uprave isključivo radi donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala. On nije želio da potvrdi, ali ni da demantuje informacije o prestanku vanredne uprave u "Krajina osiguranju".

Slobodan Bobar, predsjednik Sindikalne organizacije "Krajina osiguranja", rekao je da su radnici razočarani odnosom države prema ovom društvu. (Capital.ba)