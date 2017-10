Američkom ekonomisti Ričardu Taleru Nobel za ekonomiju

STOKHOLM - Američki ekonomista Ričard Taler dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju za 2017. godinu za svoj pionirski rad u oblasti premošćavanja jaza između ekonomije i psihologije, saopštila je Švedska kraljevska akademija.

"Istražujući posljedice ograničenog rasuđivanja, socijalnih predispozicija i nedostatka samokontrole, on je pokazao kako ove osobine često sistemski utiču na individualne odluke, kao i na krajnji ishod na tržištu", navodi se u saopštenju Akademije, a prenose svjetske agencije.

Taler je profesor bihevioralne nauke i ekonomije na Univerzitetu Čikago.

Nobelovu nagradu za ekonomiju finansira Švedska centralna banka, a njen novčani iznos 1,1 milion dolara.

