Austrijsko-njemačka firma mjerka banjalučki "Kosmos"

BANJALUKA - Austrijsko-njemačka firma želi da uđe u partnerstvo sa banjalučkim Vazduhoplovnim zavodom "Kosmos" i ukoliko saradnja bude na zavidnom nivou, razmišljali bi i o kupovini Zavoda, saznaju "Nezavisne novine".

Ime kompanije se i dalje drži u tajnosti. Ipak, kako saznajemo, riječ je o ozbiljnom igraču i ulagaču, iza kojeg stoji država i pristupni fondovi EU. Takođe, prema našim saznanjima, mogući partner ima veliki ugled u auto-industriji.

"Ljudi su došli, gledali su firmu, pričali smo. O mogućoj kupovini ne bih ništa govorio dok sve ne uđe u zvaničnu formu. Mi smo rijedak slučaj gdje i dalje imamo živu proizvodnju i dobru infrastrukturu. 'Kosmos' je udaljen 40 kilometara od EU, ima izlaz na autoput", kazao je za "Nezavisne" Dušan Vještica, v.d. direktora "Kosmosa", i istakao da je prva faza partnerstvo.

"Zajednički ćemo vidjeti šta možemo napraviti na tržištu", rekao je on.

Navodi da bi se radilo o klasteru, to jest više različitih djelatnosti spojenih u jednu funkcionalnu cjelinu.

"Ako dođe do saradnje, ove kapacitete koje mi imamo investitori bi uvećali. Oni su zainteresovani da ubace novu tehnologiju u firmu i povećaju proizvodnju", kaže Vještica.

"Kosmos" trenutno radi sa kapacitetom od 120 radnika na domaćem i 20 na inostranom tržištu

Kako kaže Vještica, preduzeće je naslijedilo dobar dio neperspektivne radne snage, što će u narednom periodu rješavati prekvalifikacijama i dokvalifikacijama.

"Volio bih da se pohvalim da među ovim ljudima koje danas vidite u pogonima imamo i nove radnike koje smo zaposlili. U pitanju su varioci, koji su nam trebali. Takođe u narednom periodu ćemo primiti i jedan broj ljudi koji će raditi na sječenju putem gasa, to jest plazma sječenju, to je taj deficitarni kadar", navodi on.

Trenutno glavni izvor prihoda u "Kosmos" dolazi iz više manjih poslova kao što su dijelovi transportnih sistema za auto-industriju, izgradnja pozicija za "Elektroprenos", mašinska dekorativna galanterija za italijanskog partnera, a tu je i saradnja sa Rafinerijom Brod.

"Posebno bih istakao saradnju sa firmom 'Tisab' iz Srbije, sa kojom radimo zajedničku modernizaciju radara P-12 i P-15. To smo u stvari uspješno završili i sada planiramo ući u modernizaciju druge tri vrste radarskih sistema", govori Vještica. Kako kaže, radi se o velikoj zajedničkoj perspektivi, pogotovo na afričkom tržištu.

"U pitanju je stari radar sa performansama novog, a cjenovno je deset puta isplativiji. Cijena jednog takvog sistema bi bila od 1,5 miliona do dva miliona dolara", rekao je Vještica i dodao da "Kosmos" ne bi mogao kompletne radare proizvoditi sam pa bi dio naručivao iz Rusije.

Kada je u pitanju proces restruktuiranja i ono što najviše intresuje radnike, to jest plata, i jedno i drugo bi, kako je istakao, uskoro trebalo da bude završeno.

"Isplata cijele plate sa svim doprinosima i servisiranje dijela duga treba početi krajem aprila ili početkom maja. Mislim da neće biti problema i da ćemo moći to iznijeti", zaključio je Vještica.