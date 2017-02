Barašin: Svi koji dođu jednom u Banjaluku, ponovo se vraćaju

BEOGRAD - Direktor Turističke organizacije Banjaluka Ostoja Barašin izjavio je Srni da se grad Banjaluka tradicionalno predstavlja na sajmu turizma u Beogradu i da je to najbolja prilika da prezentuje svoje turističke mogućnosti, među kojima je u prvom redu avanturistički turizam.

"Ovo je za nas jedan od najvažnijih sajmova u toku godine, zbog njegove veličine i obima posjećenosti", istakao je Barašin na štandu Republike Srpske, gdje je, u okviru Sajma turizma u Beogradu predstavljena turistička ponuda grada Banjaluke.

S druge strane, kaže on, Srbija je strateško tržište za Banjaluku, odakle i dalje dolazi najveći broj turista, odnosno od ukupnog broja turista koji posjete Banjaluku oko 22 odsto su iz Srbije.

On je naveo da se već nekoliko godina Banjaluka predstavlja kao turistička destinacija za avanturistički ugođaj, jer po svom prirodnom i kulturnom nasljeđu ima prirodne pretpostavke za avanturizam.

"Prije svega, rijeka Vrbas pruža neograničene mogućnosti za sve vrste sportova na vodi, a mi imamo mogućnost da to sve pružimo našim turistima. Zatim, kanjon Vrbasa pruža nevjerovatan ugođaj za penjače. Mi već imamo više od sto uređenih penjačkih smjerova, čime omogućavamo turistima sa visokim nivoom adrenalina da to rade", kaže on.

Barašin dodaje da je Banjaluka grad, koji egzistira vijekovima i gdje postoje tragovi civilizacija još iz ranog neolita, kao i rimske, otomanske, austrougarske imperije, a sve te civilizacije i duga tradicija postojanja naselja na području Banjaluke ostavili su mnogo kulturno-istorijskih spomenika i tragova tih civilizacija.

"Banjaluka pruža mogućnost ljudima da dožive taj grad kroz epohe, jer se u Banjaluci susreću sve civilizacije i kulture koje postoje u BiH", rekao je on.

Barašin je naglasio da Banjaluka ima dobru i interesantnu gastronomsku ponudu, zbog koje se turisti rado zadržavaju u gradu i da gastronomija odražava sve kulture koje su u Banjaluci.

Za turiste je, kaže on, zanimljiva i srpska tradicija u rejonu Banjaluke pogotovo Potkozarja, jer je to dio ukupnog srpskog identiteta, pa je za turiste pripremljen i sadržaj u kojem se prezentuje tradicija, običaji, tradicionalna slavska kuhinja, jer je slava običaj koji je ostao samo kod Srba.

"Našim turistima predstavljamo i slavski ručak kao dio te tradicije. Nekoliko dana boravka turista u Banjaluci predstavlja poseban izazov i doživljaj i svi koji dođu jednom u Banjaluku, rado se vraćaju ponovo", istakao je on.

Barašin je podsjetio i na brojne tradiconalne manifestacije kao što su Zimsko prelo, Kozarske poklade, kao i festivali koji oslikavaju srpsku tradiciju tog kraja, a tu su i savremeniji sadržaji, koji su proizvod savremene kulture kao "Freš vejv festival", "Demo fest" i drugi.

"Tu je i jedna od najstarijih manifestacija u BiH `Ljeto na Vrbasu`, sa različitm sadržajima, koja traje nekoliko dana, ali i skokovi sa mosta na Vrbasu i drugi sadržaji na vodi. Svi ti događaji oslikavaju duh i tradiciju Banjluke i njenih građana", rekao je Barašin.