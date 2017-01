Bez štete na usjevima zbog hladnoće

NOVI GRAD - Na području prijedorske regije do sada nije prijavljena šteta prouzrokovana niskom temperaturom na ozimim usjevima, voćnjacima i u plastenicima.

"Na našim njivama nemamo prijavljenih oštećenja od niske temperature niti smo ih primijetili na terenu", rekao je Srni rukovodilac prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Danijel Egić.

Prema njegovim riječima, problemi s niskom temperaturom kod žitarica dovode do redukcije lisne mase, a u ekstremnim slučajevima do uginuća biljke. Uspješnost prezimljavanja, odnosno adaptacije biljke u zimskim uslovima zavisi od procesa koji se zove kaljenje, a to u suštini znači prikupljanje šećera u biljne ćelije.

Egić kaže da pšenica i strna žita pod snijegom visine desetak centimetara mogu da izdrže temperaturu do minus 30 stepeni Celzijusovih.

Kad su u pitanju voćne vrste, on je rekao da su i ove kulture imale postepen prelaz i dobro se pripremile za zimu.

"Voćke su osjetljive na niske temperature u prelaznom periodu kad iz vegetacije prelaze u fazu mirovanja i u proljeće kad iz faze mirovanja ulaze u vegetaciju", kaže on.

Jabuka, kao najzastupljenija voćna vrsta, može da izdrži temperaturu vazduha do minus 30 stepeni, kruška i višnja do minus 25 stepeni Celzijusovih, a najosjetljivije su breskva i kajsija.

Kad je u pitanju plastenička proizvodnja, Egić je rekao da ni u ovoj oblasti nema prijavljene štete.

"U uslovima ekstremno niskih temperatura potrebno je zagrijavati plastenike ili prekriti biljke adekvatnom folijom, što poskupljuje proizvodnju", rekao je on.

Egić kaže da su goveda, prije svega krave i ovce, osjetljivije na visoke nego na nisku temepraturu.

"U razgovoru sa farmerima saznali smo da ima pada proizvodnje mlijeka do 10 odsto, ali to se ne događa zbog uticaja temperature na stoku već zbog činjenice da se često u objektima voda smrzne kao i silaža i problem nastaje zbog konzumacije ovakve hrane i vode", rekao je on.

Zabilježeno je nekoliko slučajeva uginuća prasadi u objektima koji nisu bili dovoljno zagrijani.

Egić je preporučio stočarima da zatvore objekte u kojima je smještena stoka da ne bude propuha, te da pojačaju energetski dio obroka jer životinje u uslovima niske temperature troše više energije.