Bokserski sudija kupio Medicinsku elektroniku za 3,2 miliona KM

BANJALUKA – Banjalučki bokserski sudija Zdravko Milojević kupio je danas za 3,2 miliona KM preostala dva objekta Medicinske elektronike u stečaju, piše Capital.ba.

Međutim, na samoj licitaciji nije bio on, već njegov sin Ognjen, što je za Capital.ba i potvrdio Zdravko Milojević

"Ja sam kupio ove nekretnine, ali je na licitaciji učestvovao moj sin s obzirom na to da je on ekonomista, pa ćemo vidjeti šta dalje. Kupio sam to novcem od kredita, a paniram određene poslove da radim sa kumom Brankom Milenkovićem iz Južnoafričke Republike“, rekao je Milojević danas za Capital.ba dodajući da namjerava da podgne još nekoliko spratova na zgradi "B".

“U svakom slučaju neće se tu mnogo raditi, izuzimajući objekat "B2, gdje se mogu nadograditi tri sprata u skladu sa regulacionim planom”, rekao je Milojević.

Medicinska elektronika u stečaju danas je na 18. licitaciji ponudila na prodaju dvije zgrade u samom centru grada, čija procijenjena vrijednost iznosi 7,8 miliona KM.

Radi se o objektima "A" i "B" koji nisu mogli da budu prodati za manje od 3,2 miliona KM, a Milojević je danas ponudio jednu marku više od tog iznosa, odnosno 3.200.001 KM.

Stečajni upravnik Medicinske elektronike Lazo Tomić potvrdio je za Capital.ba da je Ognjen Milojević izlicitirao ovaj iznos navodeći da sada teče rok od mjesec dana u kojem on treba ovaj iznos i da uplati.

"Tek kada novac bude uplaćen možemo reći da su zgrade prodate, jer sam ranije imao slučajeva da neko izlicitira traženi iznos, ali da ne uplati u predviđenom roku, tako da ćemo sačekati i ovih mjesec dana", kazao je Tomić.

On je istakao da je kupac uplatio i depozit i da sada treba da uplati izlicitirani iznios. Nakon što to uradi, novcem od prodaje biće namireni povjerioci, a to znači i da bi stečaj Medicinske elektronike konačno mogao da se privede kraju.

Medicinska elektronika je prije četiri godine prodala medicinski dio (objekat C) privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Dea Medica“ Banjaluka za jednu petinu početne cijene, odnosno za dva miliona KM. Procijenjena vrijednst ovog objekta bila je 9,67 miliona KM.

(Capital.ba)