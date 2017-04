Cvijanović: Pitanje "Alumine" rješavati u stečajnom postupku

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je kompanija "Alumina" pitanje od prvorazrednog značaja za Vladu, ali da se sada to pitanje mora rješavati u okviru stečajnog postupka.

"Pitanje `Alumine` mora se rješavati u okviru stečajnog postupka, gdje su jasno izraženi organi i stečajni upravnik koji treba da donose određene odluke. Vjerujem da će se to završiti na ispravan i dobar način. Nama su u interesu radnici. Na jučerašnjem sastanku jasno sam rekla da želim da radnici neometano dođu do svojih plata, a da bi do toga došlo mora da se deblokira račun, bez obzira na koji način i kroz koje razgovore, jer se problem mora rješavati, mora se obezbijediti normalno funkcionisanje fabrike i plata i to smo uspjeli", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila nadu da će biti utvrđena odgovornost zbog blokade koja je uzrokovala milionske gubitke.

"To je bila moja teza i 2013. godine kada smo se hrabro odlučili da fabriku uvedemo u stečaj, koji treba da bude kontrolisan jer je riječ o fabrici koja nudi ogromnu perspektivu cijelom tom kraju i u kojoj radi više od hiljadu, tako da smo sve svoje resurse usmjerili na zaštitu fabrike", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da želi da istražni i pravosudni organi dođu do toga i identifukuju ko je to i kako krao.

"Ono što je bilo do Vlade mi smo uradili onda kada je to trebalo 2013. godine, a stečajni postupak je sudski postupak i ne može Vlada da se petlja i da tamo nastupa umjesto stečajnog upravnika. Vlada nije istražni organ, niti pravosudna institucija. Naravno da Vlada želi da se utvrdi odgovornost svakoga ko je radio bilo kakve kriminalne radnje, ali mi nemamo mehanizme da to sami uradimo", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je sinoć za RTRS rekla da očekuje da se utvrdi šta se dešavalo sa tom fabrikom, ko je i šta tamo radio, vodeći računa da je ona jedna od prvorazrednih stvari koja se mora zadržati na privrednoj mapi Republike Srpske, jer je riječ o profitabilnoj fabrici i nečemu što jer dobro, što nudi stabilnost privrede i u interesu je radnika.

"Ja sam uvijek na strani radnika. Oni imaju pravo da očekuju da će raditi u stabilnom ambijentu. Sve što spada u domen razgovora i pregovora podržavam. Ovdje su se iskristalisale različite strane i neka pregovaraju ili prepuste sudovima da to rade. Ne možemo svi biti taoci jedne takve situacije", poručila je premijer Srpske.

Očigledno je, kaže Cvijanovićeva, da u "Alumini" postoje problemi i cijela zbrka izazvana različitim sudskim presudama, kao i da postoji priča u vezi sa otkupom potraživanja koja su imali Litvanci.

"To su sve stvari koje treba staviti na sto i trezvene glave, a u interesu radnika i Republike Srpske donositi adekvatne odluke", ocijenila je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je podsjetila da je ova fabrika krenula dobrim koracima i počela da bilježi dobre rezultate, nakon svih intervencija Vlade od 2013. godine, hrabrih odluka i koraka koji su tada napravljeni, kada se pokrenuo stečaj u Fabrici glinice "Birač" i kada je bilo bezbroj problema sa kojima se Vlada nosila i uspjela zahvaljujući svim svojim kapacitetima, radnicima i strukturi koju je Vlada postavila.

"Tada smo prvi put od rata pa na ovamo, godinu dana nakon početka stečaja imali pozitivno poslovanje u toj kompaniji. Vladu interesuje da `Alumina` nastavi da zapošljava ljude. Ona danas ima više od 1.300 radnika koji imaju sigurnu platu i ne treba niko da je ugrožava. Ja sam da se razgovara na svaki mogući način da bi se obezbijedilo funkcionisanje fabrike, jer ona ima kapacitet da bude sjajna, da se zaštite sva radna mjesta i stvori perspektiva za dodatno zapošljavanje", poručila je premijer Srpske.