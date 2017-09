Definitivno razdvajanje Merkatora i Konzuma u BiH početkom oktobra

SARAJEVO – Merkator i Konzum definitivno će se u BiH razdovjiti od 1. oktobra ove godine. Ovo je nakon sastanaka u Sarajevu potvrdio Ante Ramljakm povjerenik za „Agrokor“ u ime Vlade Republike Hrvatske.

On je istakao da je postupak odvajanja već počeo, ali da će on u potpunosti biti završen do 1.oktobra.

„Proces razdvajanja je već počeo. Merkator je do sada u BiH preuzeo 25 prodajnih mjesta. Radi se o prodavnicama koje je Merkator imao prije nego što ga je preuzeo Konzum. Proces razdvajanja trebao bi biti završen do kraja septembra“, pojasnio je Ramljak.

Istakao je da je u BiH do sada otpušteno ukupno 129 radnika zaposlenih u nekoj od firmi kćerki Agrokora, a 26 ih je preraspoređeno u neku od drugih firmi. Prema njegovim riječima, najveći broj ovih radnika otpušten je iz Velproa.

Najavio je da je zaustavljeno otpuštanje radnika, da se situacija stabilizuje i da će se dug vraćati u naredne tri, četiri godine.

„Odlučili smo da Velpro ide u likvidaciju. Nažalost u proteklom periodu smo morali poduzeti i neke nepopularne mjere, odnosno otpustiti neke radnike. Međutim, njima smo isplatili otpremnine koje su više od zakonskog minimuma. Ono što je bitno istaći je da bi time trebalo prstati veće otpuštanje radnika iz Agrokorovih firmi u BiH.

Mogu reći da BiH više neće biti u fokusu mog rada, jer smo situaciju u poslovanju u BiH stabilizovali do te mjere da više ne moram često ovdje dolaziti“, poručio je Ramljak.

Ističe da će značajan dio novca biti isplaćen u gotovini prema dobavljačima. Ostatak od oko 40 miliona KM bit će isplaćen u jednom dužem periodu.

„Razmišlja se o periodu od četiri godine. To može biti i malo kraći period, ali i duži, a sve će zavisiti od priliva novca“, objasnio je Ramljak.

Prema njegovim riječima, dio duga koji će biti isplaćen u gotovom novcu platit će se od novca kojeg će Agrokor, u obliku dokapitalizacije "upumpati" u Konzum. Radi se o iznosu od 15 miliona eura, odnosno oko 30 miliona KM, o čemu je Vijeće povjerilaca Agrokora donijelo pozitivnu odluku na sjednici koja je održana 31. avgusta.

On je najavio da će taj novac već danas biti uplaćen.

Ramljak je potvrdio kako su i do njega došle informacije da jedna od banaka povjerilaca pokušava putem sudske pljenidbe naplatiti svoj dug od Agrokora, te da pokušava ishodovati pljenidbu i izvan granica Hrvatske. Međutim, prema njegovim riječima, u Agrokor još uvijek nije došao bilo kakav sudski akt o eventualnoj pljenidbi imovine Leda, Sarajevskog kiseljaka, ili neke druge Agrokorove firme kćerke u BiH. Ramljak nije želio potvrditi, ali ni demantirati, da se radi o Sberbanci.