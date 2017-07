Deutsche Bank: Ne damo Trampove podatke

FRANKFURT - Najveća njemačka banka, Deutsche Bank, odbila je zahtjev članova Demokratske partije iz Predstavničkog doma SAD da objelodani podatke o poslovanju sa Donaldom Trampom, predsjednikom SAD.

"S poštovanjem se ne slažemo s prijedlogom da Deutsche Bank (DB) slobodno može da objelodani povjerljive finansijske informacije", poručili su iz njemačke banke američkim kongresmenima, pozivajući se na zakon o zaštiti privatnih podataka.

Trampovi poslovi sa Deutsche Bank sežu u 1995. kada je kupio nekretninu koja mu je dugo zapinjala za oko: neboder pod nazivom "The Bank of ManhattanTrust Building". Za tu investiciju je od ove banke pozajmio 125 miliona dolara. I od tog trenutka su obje strane ušle u mnoge zajedničke poslove. Banka je 2003. Trumpu s 468 miliona dolara velikodušno pomogla u njegovim kazino projektima koji su kasnije otišli u stečaj.

U 2005. uzima na zajam 640 miliona dolara za "International Hotel & Tower" u Čikagu. Deutsche Bank je očigledno bila vrlo zainteresovana za 12 miliona dolara naknade za usluge. A Tramp, kako bi svojim partnerima predstavio svoje planove, odlazi privatnim avionom za Čikago. Posao u ovom gradu, kako se ispostavilo, bio je s jedne strane unosan za obje strane, ali sa druge strane je doveo do razdora među poslovnim partnerima.

Prema pisanju "Wall Street Journala", Tramp nije bio u stanju da vrati 334 miliona dolara kredita zbog nelikvidnosti usljed krize na tržištu nekretnina. I umjesto da plati, "The Donald" tuži Deutsche Bank. On je tvrdio da je finansijska kriza bila zapravo "viša sila", što mu je dopustilo odlaganje plaćanja obaveza. Tužbom je zahtijevao da mu banka isplati tri milijarde dolara, jer su uslovi pod kojima je dobio kredit doveli do krize zbog koje je morao da trpi posljedice. Zauzvrat je banka tužila Trampa zbog neisplaćenih 40 miliona dolara za koje je lično garantovao.

Iako su se ovi ratoborni pijetlovi kasnije nagodili, njihov odnos je ostao narušen. Za mnoge u DB je Trump persona non grata, ali menadžment za privatne klijente je i dalje imao naćuljene uši za njegove poslovne ideje. On djeluje upravo tamo gdje se mnoge njegove kolege plaše investirati, i Tramp dobija novih 125 miliona dolara za "Doral Golf Resort" u Majamiju.

Najveći posao s Trampom postignut je 2012. kada je sa 950 miliona dolara visokim kreditom iz Frankfurta finansiran jedan neboder u Njujorku.

Tramp je od DB uzeo kredit ukupne vrijednosti 2,5 milijardi dolara. Ali, u tu sumu nije uračunata milijarda dolara novog odobrenog kredita. Deutsche Bank nije najveći zajmodavac Donalda Trampa ona je njegov jedini zajmodavac. Jer, kako piše "Wall Street Journal", najveći broj američkih banaka (Citigroup, JP Morgan Chase i Morgan Stanley) je odavno odustao od poslovanja s njujorškim biznismenom. Donald Tramp nije poznat samo po svojim uspjesima, nego i po nizu neuspjeha, kao i po svojim katkad neobičnim načinom poslovanja.

