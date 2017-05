Đokić o Ljubiji: Šteta što je propuštena prilika da se oživi mrtvo preduzeće

ŠIPOVO - Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je razočaran što je propuštena izuzetna razvojna šansa za Srpsku u vezi sa prodajom akcija Rudnika željezne rude "Ljubija", te naglasio da će Vlada pokušati da zaštiti te akcije, koje su postale potpuno "mrtve" jer je to želio "Arselor Mital".

On je naglasio da poslanici u Narodnoj skupštini nisu imali razumijevanja za tu razvojnu šansu koju je dobila Srpska da akcije u mrtvom preduzeću pretvore u veliki kapital.

"Ovo je bila prilika koju je stvorila Republika Srpska, da jedno mrtvo preduzeće, koje je postalo mrtvo iz političkih interesa i zbog monopola `Mitala` još 2004. godine, oživimo, odnosno da damo šansu da se rudarska proizvodnja na području Ljubije razvije u narednim godinama. Šteta što je propuštena jedna takva prilika", rekao je Đokić novinarima u Šipovu.

Prema njegovim riječima, kada se gleda tok privatizacije, poslije privatizacije `Telekoma` i naftne privrede, ovo je bio treći po značaju finansijski projekat, čija je vrijednost bila 157 miliona KM.

On je naglasio da će Vlada nastaviti da vodi aktivnosti, da ima više opcija o kojima će razgovarati, a da je metod koji je preostao da se putem berze izvrši transfer ovih akcija i na taj način izvuče neka korist.

"Ta korist ni u kom slučaju ne može biti onakva kakva je bila moguća prije dva dana. Ne može se takva prilika ponoviti", istakao je Đokić i dodao da će Vlada pokušati da zaštiti te akcije u Rudnicima "Ljubija", koje su postale potpuno mrtve jer je to želio "Mital".

Đokić je rekao da mu je žao što se jedna kompanija suprotstavila namjerama države i njenim aktivnostima i da su u tome čak uspjeli. "Nevjerovatno da taj odnos prema vrijednosti u sopstvenoj zemlji bude potcijenjen i da se da prednost interesima neke inostrane kompanije", dodao je Đokić.

Prema njegovim riječima, "Mital", prema evidenciji republičke Poreske uprave, duguje Srpskoj na današnji dan najmanje 49 miliona poreza.

"Poreski postupak mora biti nastavljen, ne možemo odustati od činjenice da smo posumnjali u to da je `Mital` poslovao koristeći transferne cijene, to moramo dovesti do kraja", rekao je Đokić.

On je ponovio da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj funkcioniše, ali da je bačena neka sijenka, koja će sigurno opterećivati te odnose u budućnosti.

Na pitanje da li je glasanje u Narodnoj skupštini o RŽR "Ljubija" bilo uslov koalicije "Domovina" za izgradnju spomen-obilježja, Đokić je ocijenio da je očito da su nakon sastanka sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem "istrgovali da im `Mital` izgradi spomen-obilježje u području Omarske".

On je napomenuo da zakon o izgradnji spomenika postoji, da je to u nadležnosti lokalnih zajednica, a da se Prijedor do sada tome protivio.

"Sasvim sigurno je načinjen neki kompromis između `Mitala` i `Domovine`", ocijenio je Đokić.

Narodna skupština Republike Srpske nije 17. maja usvojila odluku o davanju saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude (RŽR) "Ljubija" Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca.