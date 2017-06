Dobavljači će podržati "Konzum" do dolaska "Mercatora"

BANJALUKA - Dobavljači iz Republike Srpske nastaviće snabdijevati "Konzum" sve dok "Mercator" ne preuzme upravljanje ovim maloprodajnim lancem, a koji se obavezao kako će preuzeti i izmiriti sva dugovanja "Konzuma".

Do preuzimanja, koje je planirano u avgustu, trgovine ne smiju ostati bez robe, a dug prema dobavljačima se ne smije povećavati.

Zaključak je to sastanka održanog u petak u Banjaluci između dobavljača, kojem je prisustvovalo njih četrdesetak, i rukovodilaca "Mercatora" i "Konzuma" u BiH, te predstavnika resornog ministarstva i Privredne komore RS, a na kojem je uglavnom bilo riječi o budućem preuzimanju trgovina i povratku slovenačkog giganta u BiH.

"'Mercator' će nakon preuzimanja 'Konzuma' preuzeti na sebe i sve obaveze prema dobavljačima. U novoj kompaniji će se osigurati i redovno plaćanje obaveze prema svima. To je najsnažnija poruka i garancija koja je u ovom trenutku poslata prema dobavljačima", kazao je nakon sastanka Tomislav Bagić, direktor "Konzuma" u BiH, dodajući kako je ovaj trgovinski lanac poslovao sa 1.200 dobavljača u BiH.

To je potvrdio i Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave poslovnog sistema "Mercatora", koji je kazao kako će sva dugovanja prema dobavljačima, a koja prema procjenama iznose oko 70 miliona evra, preuzeti ova kompanija.

Saša Trivić, vlasnik banjalučkog "Krajinaklasa" i snabdjevač "Konzuma", kazao je kako je sastanak napustio s optimizmom jer, kako je rekao, stvari puno bolje izgledaju nego prije mjesec dana.

"Panika je smanjena i mislim da sve ide u dobrom smjeru. Na sastanku su uprave 'Mercatora' i 'Konzuma' predstavile novi projekat i prelazak sadašnjeg 'Konzuma' u 'Mercator' i objasnili nam faze i neke buduće odnose, te nas zamolili za podršku u budućem vremenu u prelaznom periodu jer nemaju mogućnosti da obezbijede dodatna sredstva. To je bio motivacioni sastanak u cilju podizanja međusobnog razumijevanja i pokušaja da dođemo do zajedničke budućosti", kazao je on.

Prema njegovim riječima, najveći dio dobavljača bi trebalo da nastavi da podržava "Konzum" jer je to, kako je ocijenio, jedina ispravna priča.

"Naše je da pomognemo da 'Konzum' preživi do momenta dok ga 'Mercator' ne preuzme, a sa 'Mercatorom' imamo veoma dobra iskustva iz prošlosti i to bi bio veoma dobar znak za sve dobavljače iz cijele BiH", zaključio je Trivić.

Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma RS, poručio je kako se sve razvija u dobrom pravcu, te da ako se sve ono što je rečeno ispoštuje, rješenje problema je na vidiku.

"Mi iz Vlade RS smo u funkciji medijatora i nadziremo proces. Gledamo da što bolje i kvalitetnije zaštitimo dobavljače, proizvođače i distributere i sigurno je da ovo ide u dobrom smjeru. Možemo konstatovati da je učinjeno ono što smo tražili u Sarajevu, a to je da se dođe razgovarati u Banjaluci, i sigurno je da su ovakvi sastanci korisni za sve strane. Podržaćemo sve ono što ide u dobrom pravcu, a to je da sve ono što isporuče naši distributeri i dobavljači bude plaćeno. To je naš cilj", zaključio je on.

Velika smjena menadžera

Ponedjeljak je, prema pisanju medija u Hrvatskoj, dan D za dalju sudbinu "Agrokora", jer je na dnevnom redu zakazane sjednice Skupštine imenovanje novih članova nadzornih odbora u devet najvažnijih kompanija grupacije. To će, kako najavljuju, biti početak velike smjene menadžera u tom carstvu.

