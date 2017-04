Dodik: RS bi mogla pokušati da ospori dijelove ugovora s 'Arselor Mitalom'

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi Srpska mogla pokušati da pred sudom ospori dijelove ugovora potpisane sa "Arselor Mitalom" 2004. godine, jer je on potpuno nepovoljan za Republiku, ukoliko ta kompanija pokrene arbitražni spor zbog prodaje državnog kapitala u Rudniku željezne rude (RŽR) "Ljubija".

Dodik je rekao da Republika Srpska nikada nije otvorila pitanje ugovora sa "Mitalom" koji je nedopustiv i naveo da bi to mogla da uradi, ukoliko se oni odluče za pokretanje spora protiv Srpske.

"Možemo i mi na taj način da postupimo i da kažemo da pojedine odredbe koje su u tom ugovoru navedene favorizuju jednog kupca, stvaraju monopol i da to nije u okvirima tržišnih principa, te da pokušamo da to osporimo. Mi to nismo htjeli, naš prvi cilj nije bio rasprava sa 'Mitalom' na sudu, već da riješimo tih 49 odsto kapitala kojim mi ne možemo da upravljamo i kojim svakako 'Mital' već upravlja", naglasio je Dodik.

On je ocijenio da je Vlada postupila potpuno logično i prihvatila veću ponudu, te izrazio nadu da do sudskog spora neće doći.

"Da je 'Mital' dao veću ponudu, ona bi bila prihvaćena. Neka oni plate koliko i izraelska kompanija. Šta im predstavlja problem da li će im partner sa tih 49 odsto biti Srpska ili neka druga kompanija? Problem je što će novi partner tražiti da, u skladu sa zakonima i dobrom međunarodnom praksom, poslovanje bude transparentnije i da se svaki trošak evidentira", rekao je Dodik za "Capital.ba".

Na pitanje zbog čega Republika Srpska to nije tražila, Dodik kaže da je Srpska to radila i da u suprotnom ne bi ni došla u situaciju da prodaje svoj kapital.

"Mi smo osporavali, ali u isto vrijeme imali i neku socijalnu i društvenu odgovornost prema ljudima koji tamo rade i samom gradu. Ali, smo rekli da više u tome nećemo učestvovati i nismo propustili ni priliku da pokrenemo postupak u vezi sa transfernim cijenama zbog kojih je Srpska izgubila nekoliko stotina miliona KM. Ta stvar nije završena", naglasio je Dodik.

On je dodao da je razgovarao sa predstavnicima "Mitala" i da im je rečeno da Srpska ne može prihvatiti nižu cijenu od one koju je ponudila druga kompanija, a oni su onda tražili da se riješi pitanje transfernih cijena, što znači da su na neki način i priznali da one postoje.

Predsjednik Srpske je naveo da je prethodna vlast Republike Srpske napravila nepovoljan ugovor sa "Mitalom" zbog čega predstavnici Srpske u zajedničkom preduzeću nisu imali nikakvu ulogu u donošenju važnih odluka.

"U njemu postoji najmanje četiri ili pet odredbi koje su nas dovele u potpuno nepovoljan i gotovo iritirajući položaj u vezi sa našim učešćem u 'Arselor Mittalu' Prijedor. Kada smo mi došli na vlast, nismo mogli da upravljamo ni imovinom, niti poslovnom politikom i bilo kakvim kapitalnim odlukama, niti odlukama o kreiranju i raspodjeli dobiti", naglasio je Dodik.

On je pojasnio da je Srpska bila samo puki statista, jer tih 49 odsto rudnika ionako nije bilo njeno.

"Onda smo se suočili sa problemima 'Mitala' koji je sistemom transfernih cijena eliminisao bilo kakvu mogućnost da se ostvari velika dobit, a i ta dobit koja je mogla da se ostvari zavisila bi isključivo od odluke 'Mitala'", istakao je Dodik.

On je ocijenio da je to bila potpuno monopolska i društveno štetna pozicija jedne kompanije koja je raspolagala društvenim bogatstvom bez značajne odgovornosti.

"Prema tom ugovoru, koji je potpisan sa njima, odustalo se od ranijih pozicija koje je RŽR 'Ljubija' imao i potpuno smo svedeni na perifernu ulogu, zbog čega je bilo sasvim logično da im ponudimo da kupe i naš kapital, jer svakako sami upravljaju. Nakon toga su nam ponudili 25 miliona KM, za šta smo mi rekli da to nije ponuda već poniženje. Zatim se uključila i druga kompanija i smatramo da je to dobro. Mi smo uporno pokušavali da razgovaramo sa 'Mitalom', da riješimo pitanje vlasništva i transfernih cijena, za koje je naša Poreska uprava utvrdila da postoje, ali su oni to pobijali", pojasnio je Dodik.

On je dodao da se Republika Srpska odlučila na prodaju RŽR "Ljubija" i zbog toga što "Mital" tamo eksploatiše rudu samo na mjestima gdje postoje dominantne količine željezne rude, dok se takozvani "džepovi" prekrivaju i trajno gube i, ukoliko se tako nastavi, eksploatacioni period u "Ljubiji" i uopšte u Prijedoru neće trajati duže od osam do deset godina.

"Pretpostavka je da će nakon toga, pa neka to bude i za 20 godina, 'Mital' otići odavde, a mi nećemo dobiti ni marke za tih 49 odsto kapitala, a sada dobijamo 93 miliona KM. Mi nemamo pravo da to prodamo za 30 miliona manje. Ako neko misli da trebamo prodati 'Mitalu' za 63 miliona i da Srpska izgubi 30 miliona, neka predloži", poručio je Dodik.