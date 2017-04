Dodik: Sadašnja opozicija s 'Mittalom' sklopila štetan ugovor

BANJALUKA - Ugovor koji je Vlada RS 2004. godine sklopila s "ArcelorMittalom" o prodaji RŽR Ljubija višestruko je štetan po RS, tvrdi Milorad Dodik, predsjednik RS.

Podsjetivši da je tada na vlasti bila današnja opozicija, a predsjednik RS Dragan Čavić, Dodik je rekao da je sadašnja vlast više puta pokušavala da popravi štetu prema RS, predloživši "Mittalu" da kupi preostalih 49 odsto državnih akcija i da prestane sa manipulacijama oko transfernih cijena kojima, kako tvrdi Dodik, dobit prebacuju iz zajedničkog preduzeća u povezana preduzeća, čime RS ostaje bez svog dijela dobiti.

"S obzirom da u Ljubiji imaju 49 odsto, ako naprave dobit od deset miliona, morali bi da daju dobit od 4,9 miliona Vladi RS. Onda oni to izbace i naprave dobit od 100.000, a ostalo završi na nekom drugom mjestu", rekao je Dodik i dodao da je Poreska uprava RS napravila taj uvid.

Osim toga, kako je rekao Dodik, stručnjaci u rudarskoj oblasti su konstatovali da je "Mittal" iskorištavao samo lako dostupnu rudu u Ljubiji, a da u "džepove" nije ni zalazio, što znači da bi za period od pet do šest godina oni napustili rudnik, otpustili radnike i stvorili socijalne probleme prema radnicima.

Prijedlog Vlade je bio, kako je rekao, da "Mittal" kupi taj Vladin dio, ali da je ponuda od 25 miliona bila neprihvatljiva, pa se pojavom "Israeli Investment Groupa" došlo do puno veće cijene.

"U razgovorima smo došli do cifre do 60 miliona u skladu s ponudom druge strane. Oni su tražili da mi odustanemo od insistiranja na transfernim cijenama, ali mi smo to odbili. I sad u novom postupku došla nam je ponuda od 93 i 63 miliona", rekao je on.

Dodao je da je logično da je Vlada Skupštini uputila prijedlog sa većom ponudom, ali da je na Skupštini da prihvati ili odbije ovu odluku.