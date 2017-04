Energetika šansa za RS

JAHORINA - Republika Srpska ima resurse, ali ih neadekvatno koristi, i mi to moramo da osmislimo na najbolji mogući način.

Rekao je ovo danas Milorad Dodik, predsjednik RS, svečano otvarajući "Jahorina ekonomski forum 2017" u hotelu "Termag", koji je na Jahorini okupio oko 400 učesnika iz RS, BiH i zemalja regije. Tokom dva dana biće održano deset specijalizovanih panela, okrugli sto i plenarna sjednica.

Dodik je poručio da RS mora mnogo više raditi na planu razvoja energetskog sektora, infrastrukture i privrede u cjelini, s ciljem većeg i produktivnijeg zapošljavanja i brige o mladima. Podsjetio da je RS u proteklu godinu, od prošlogodišnjeg foruma, realizovala nekoliko velikih investicija, navodeći kao primjer otvaranje Termoelektrane Stanari.

"To nas je ponukalo da ozbiljnije razmišljamo o novim energetskim projektima, jer smatramo da je to razvojna šansa. U ovoj godini RS će otvoriti i 35 kilometara autoputa i spojićemo Banjaluku i Doboj s namjerom da dalje gradimo prema Bijeljini, a očekujemo da će i autoput koji se gradi od Sarajeva ka Savi, ka granici sa EU, imati svoju dinamiku", rekao je Dodik. Istakao je kako je značajno pitanje danas zapošljavanje i kako to učiniti, navodeći da, s druge strane, postoje ljudi koji na neki način biraju poslove ili ne žele da rade.

"Za razvoj ekonomije ključno pitanje je stabilnost, prije svega politička, i to nam u kontinuitetu ne ide na ruku", zaključio je Dodik.

Goran Račić, predsjednik Organizacionog odbora "Jahorina ekonomskog foruma" i predsjednik Udruženja ekonomista - SWOT, ukazao je upravo na neophodnost regionalne saradnje i stabilnosti.

"Želja nam je da otvorimo dijalog o svim pitanjima bitnim za razvoj naše ekonomije, a imamo sreću da je predsjednik Dodik prepoznao našu ideju i podržao nas", istakao je Račić.

Lars Gunar Vigemark, šef Delegacije EU u BiH, poručio je da male ekonomije, poput BiH i njenih entiteta, moraju da razmišljaju na dva načina, na veliko i na malo.

"Morate razmišljati na veliko, jer pored sebe imate i druge partnere u regionu, tu je Turska, a da ne spominjem Kinu. I trgovina unutar regiona veliki je potencijal", rekao je Vigemark. Naglasio je da mu je želja da se poveća i obim trgovine s EU, koja čini 76 odsto ukupne trgovine, napominjući da je Unija istovremeno i najveći investitor u regionu.

"Transport i infrastruktura esencijalni su za rast ekonomije, čitav region mora da se razvija brže. Skrenuo bih pažnju i na jedan neočekivan aspekt Reformske agende. Taj neočekivan aspekt jeste da RS i FBiH rade zajedno. Entiteti su premalo tržište, zbog čega je od suštinskog značaja jedinstveno tržište u BiH ", poručio je Vigemark.

Ministar privrede Srbije Goran Knežević istakao je da je jedinstveno tržište regiona uslov za ekonomski razvoj.

"Uspostavljanje carinske unije u kratkom roku bi rezultiralo zapošljavanjem 80.000 osoba u regionu", naglasio je srpski ministar privrede.

Jedan od uvodničara bila je Srebrenka Golić, ministar za prostorno uredenje, građevinarstvo i ekologiju RS, koja je navela da se građevinarstvo svakodnevno suočava s velikim izazovima i problemima.

"U našoj ekonomskoj politici i agendi za period 2017 - 2020. godina zacrtali smo građevinarstvo kao stratešku privrednu granu, uključujući i infrastrukturne projekte", istakla je Golićeva.

Inače, učesnici panel-diskusije Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Borko Đurić, predsjednik Privredne komore RS, Emir Kadrić, generalni direktor "Ksela BH", Snežana Mrda-Badža, direktorica "Urbis centra", Slobodan Stanković, suvlasnik "Integral inženjeringa", te Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS", govorili su o infrastrukturnim radovima kao zamajcu malih ekonomija, o investicijama, domaćim potrebama i kapacitetima, te nastupu na stranim tržištima.

U avgustu budžetski suficit RS od 500 miliona

Milorad Dodik je danas rekao da su u ozbiljnoj fazi razgovori o restruktuiranju svih dugova budžeta, te računa budžeta lokalnih zajednica, najavivši da se do kraja avgusta očekuje njihova realizacija, "nakon čega bi RS bila u budžetskom suficitu od 500 miliona KM".

"To bi se jednokratno riješilo tako što bi se isplatile te obaveze i dugovanja, a učinilo da prosječna kamatna stopa od 4,7 odsto postane dramatično manja i, sa osiguranjem, ne bi trebalo da pređe jedan odsto zaduženja, sa grejs periodom od dvije godine i rokom vraćanja 10 godina", rekao je Dodik.

Srbija prva zemlja partner

Milorad Dodik rekao je da je u planu da svake godine jedna zemlja bude suorganizator s Kabinetom predsjednika RS i Udruženjem ekonomista RS - SWOT.

"Naša želja je da to prvo budu zemlje regiona, a već sljedeće godine Srbija", naglasio je Dodik.