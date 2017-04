Fagus gasi pogone u Republici Srpskoj

KOTOR VAROŠ – Informacija da je na današnjoj sjednici firme FAGUS d.o.o. iz Kotor Varoša donesena odluka o izmještanju svih proizvodnih pogona koji se nalaze na lokacijama u entitetu Republika Srpska, na odgovarajuće lokacije u entitet Federacije Bosne i Hercegovine, iznenadila je mnoge. Ovom odlukom obuhvaćeni su proizvodni pogoni firmi članica: Maslovare, Obodnik, Šiprage, Kotor Varoš, Banja Luka i Kneževo.

Kao obrazloženje ove informacije navedeno je da je firma FAGUS d.o.o sa “Šumama RS” potpisala ugovore sa utvrđenim mjesečnim količinama koje su neophodne da bi sve sestrinske firme uspjele da ispoštuju ugovore sa kupcima u Italiji, Njemačkoj i Egiptu. Međutim, kako navode, činjenica je da većina trupaca iz RS odlazi u Federaciju BiH, te je zbog toga njihova odluka da svoje privredne subjekte izmjeste upravo u taj entitet, Federaciju BiH.

Na sjednici je zaključeno da je samo na takav način moguće ispoštovati ugovore sa klijentima u EU i na bliskom Istoku, koji vrlo lako pronalaze druge dobavljače.

Iz uprave su naveli da im je žao zaposlenih koji će ostati bez posla, iako to neće biti svi, ali da je to jedini način da firma opstane i nastavi poslovati. Kako je naveo Branko Malijević, menadžer prodaje, to je strateška odluka koja daje garanciju da će u FBiH dobijati mnogo više sirovine.

Tragom ove informacije, nazvali smo Branka Malijevića, menadžera prodaje firme FAGUS d.o.o. koji nam je rekao da se zapravo radi o prvoaprilskoj šali koja za cilj ima animiranje javnih preduzeća, kako bi se unaprijedila proizvodnja i dobijanje sirovina za preradu drveta.