Fitch poboljšao izglede Sberbank Europe

Međunarodna rejting agencija Fitch je nedavno potvrdila dugoročni rejting Sberbank Europe na “BB+” sa stabilnim izgledima. U četvrtak, 28. Septembra, rejting agencija Fitch je revidirala izglede Sberbank Europe AG sa “stabilne” na “pozitivne”.

Pozitivni izgledi pružaju bolje mogućnost Sberbank Rusija da, u slučaju potrebe podrži poslovanje Sberbank Europe. Ove promjene slijed su izmjene izgleda rejtinga Ruske federacije sa „stabilnih“ na „pozitivne“.

Trenutni rejting agencije Fitch za Sberbank Europe AG:

Dugoročni rejting: potvrda ocjene 'BB+'; izgledi: Pozitivni

Kratkoročni rejting: potvrda ocjene 'B'

Procjena održivosti: potvrda ocjene 'b+'

Procjena izgleda za podršku: potvrda ocjene '3'.

O Sberbank Rusija

Sberbank Rusija je najveća banka u Rusiji i vodeća svjetska finansijska institucija. Sberbank upravlja skoro trećinom ukupne aktive ruskog bankarskog sektora, ona je ključni finansijski pokretač nacionalne ekonomije i najveći depozitar u Rusiji. Centralna banka Ruske Federacija je osnivač i glavni akcionar Sberbank, u čijem je vlasništvu 50% ukupnog akcionarskog kapitala, a ostale akcije su u vlasništvu sitnih akcionara. Sberbank ima više od 140 miliona klijenata fizičkih lica i milion klijenata pravnih lica u preko 20 zemalja. Sberbank ima najveću distributivnu mrežu u Rusiji s više od 17.000 filijala, te međunarodne poslovne operacije uključujući ZND, srednju i istočnu Evropu, Veliku Britaniju, Tursku i druge zemlje.

Sberbank Rusija je dobila nagradu “Best Bank in CEE 2014” od strane The Banker magazina i “Best Information Security Initiatives in CEE 2015” od Global Finance magazina.

Službena internet stranica: www.sberbank.ru

O Sberbank Europe, Austrija

Sberbank Europe AG, sa sjedištem u Beču, Austrija je grupacija čiji je vlasnik 100% Sberbank Rusija. Sberbank Europe grupacija je prisutna na devet tržišta srednje i istočne Evrope (CEE): Austrija, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka), Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Ukrajina i Njemačka. Banka posluje sa ukupno 232 filijale, ima 4.300 zaposlenih i preko 600.000 klijenata.

Službena internet stranica: www.sberbank.at