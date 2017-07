Francuska zatvara trećinu nuklearnih reaktora?

PARIZ - Gotovo trećina nuklearnih reaktora u Francuskoj bi mogla da bude zatvorena prema planu za smanjenje proizvodnje električne energije iz nuklearnih centrala, izjavio je danas francuski ministar za zaštitu životne sredine Nikola Ilo.

Prethodni francuski parlament, predvođen socijalistima, usvojio je 2015. godine zakon kojim se zvanični Pariz obavezao na smanjenje udela nuklearne energije u energetskom miksu sa postojećih 75 odsto na 50 odsto do 2025. godine, podsjeća agencija Frans pres.

"Moramo shvatiti da ćemo za postizanje tog cilja morati da zatvorimo izvestan broj reaktora", izjavio je Ilo za radio RTL.

"To će čak možda biti 17 reaktora, ali to moramo da razmotrimo", dodao je on.

Francuska ima 58 nuklearnih reaktora kojima upravlja državna kompanija EDF, navodi agencija AFP, i dodaje da zvanični Pariz godišnje zaradi oko tri milijarde evra od izvoza električne energije u susedne zemlje.

Najveći broj tih postrojenja je izgrađen tokom 70-ih i 80-ih godina prošlog vijeka.