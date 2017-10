Golić: HE "Dabar" biće žila kucavica Hercegovine

NEVESINJE - Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da Vlada Republike Srpske finansira velike i važne projekte u Hercegovini, a jedan od njih je Hidroelehtrana /HE/ "Dabar", koja će biti žila kucavica cijele Hercegovine.

"Kao ministarstvo smo od prvog dana u ovom važnom projektu koji ima višenamjenski značaj - vodosabdijevanje, navodnjavanje i proizvodnju električne energije. Završetkom ovog kapitalnog objekta HE `Dabar` će proizvoditi više od 159 megavata električne energije", rekla je Golićeva.

Ona je danas sa saradnicima, te poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilijom Tamindžijom i Draganom Ristićem posjetila gradilište HE "Dabar" gdje je razgovarala sa rukovodstvom preduzeća.

Golićeva je dodala da je u toku izgradnja pristupnog tunela Straževica koji je u završnoj fazi i koji je pristup velikom tunelu od 12.100 metara.

"Svi radovi idu planiranom dinamikom. To su veoma zahtjevni i kompleksni radovi s obzirom na teren. Posebno sam ponosna kao ministar građevinarstva što je naša domaća građevinska operativa uključena od prvog dana na izvođenju radova na ovom hidroenergetskom objektu", navela je Golićeva.

Ona je naglasila da će ovaj projekat otvoriti mogućnosti za nova radna mjesta, a Hercegovina će dobiti jedan novi zamajac u privrednom i ekonomskom pogledu.

Vršilac dužnosti direktora HE "Dabar" Željko Zubac rekao je da radovi na kapitalnom objektu Gornjih horizonata, a to je HE "Dabar", idu planiranom dinamikom.

Narodni poslanik Ilija Tamindžija, koji je i izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove "Hidroelektrana na Trebišnjici" /HET/, istakao je da je riječ o istorijskom projektu za Hercegovinu i Republiku Srpsku vrijednom 360 miliona KM.

On je napomenuo da HET naredne godine proslavlja 50 godina rada, te da je prije toga urađeno integralno idejno rješenje za projekat "Gornji horizonti" i hidroakumulaciju Trebišnjice.

"U pregovorima smo sa strateškim investitorom, kineskim kompanijama, za završetak finansijske konstrukcije shodno investicionoj odluci o gradnji hidroelektrane", rekao je Tamindžija.

On je dodao da radovi teku dobrom dinamikom i da je urađeno 1.300 metara glavnog tunela.

"Radi se na još dvije napadne tačke tunela što nam daje za pravo da se nadamo da će tunel biti završen i prije ugovorom definisanog roka. Ovih dana očekujemo dobijanje građevinske dozvole za branu Košćenje, a u narednim danima i za elektromašinsku zgradu čime bi se stvorili nesmetani uslovi da se projekat realizuje integralno kao što je i planirano", reko je Tamindžija.