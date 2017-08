Hrvati kupuju dukate i zlatne poluge

ZAGREB - U Hrvatskoj vlada zlatna groznica, najviše se traže dukati, ali sve su popularnije i poluge od 100 i 250 grama, koje u ljudi spremni da plate i 70.000 kuna.

Najveći hrvatski trgovac zlatom, kompanija "Auro Domus" iz Kastva, koja drži oko 50 odsto tržišta, u prvoj polovini ove godine prodao je investicionog zlata i srebra u vrijednosti od 30,2 miliona kuna.

To je, ističu u toj firmi, porast od 83 odsto, ili gotovo dvostruko više nego u istom periodu prošle godine, kad su ostvarili prihod od 16,5 miliona kuna. To je dokaz da potražnja za investicionim zlatom u Hrvatskoj i dalje raste, odnosno da ga Hrvati kupuju više nego ikad prije.

Lani je "Auro Domus" prodao zlata u vrijednosti od oko 40 miliona kuna, ali je istovremeno čak četiri puta više zlata otkupio od građana. S obzirom na to da je prodaja zlata u stalnom porastu, u "Auro Domusu" očekuju da će se takav trend nastaviti, te da će do kraja godine dostići 60 miliona kuna. Najveći su interes kupci pokazali za dukate čija se vrijednost, u zavisnosti od veličine, kreće od oko 1.100 do 4.000 kuna, kao i za zlatnike od unce vrijedne oko 9.000 kuna, ali ima i sve više onih koji traže zlatne poluge od 100 i 250 grama s cijenom od 27.000 kuna pa do gotovo 70.000 kuna. Najvredniji proizvod im je zlatna poluga teška kilogram, koja košta do 280.000 kuna, zavisno od trenutne cijene zlata na svjetskom tržištu.

U zapadnoevropskim zemljama trgovci od građana godišnje otkupe podjednake količine lom zlata koliko im i prodaju zlatnika i poluga, odnosno investicionog zlata. U Hrvatskoj je otkup i dalje mnogo veći, ali razlika je sve manja.

Kupovina zlata kao investicija u Hrvatskoj je poprilično nova pojava koja je smisao dobila tek 2014. godine kada je, ulaskom u EU, hrvatsko zakonodavstvo usklađeno s evropskim, prema kom se na trgovinu zlatom više ne obračunava PDV i takse. Time je cijena zlatnika i poluga pala za oko 40 odsto. Fizička lica ne plaćaju ni porez na prihod od prodaje zlata. Kupljeno investiciono zlato se u svakom trenutku može unovčiti. Tako se unca zlata prodaje za oko 9.000 kuna, a otkupljuje za oko 8.300 kuna.

(Jutarnji.hr)