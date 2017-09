Huremović: Zašto je Ytong sinonim za najkvalitetniju gradnju

Povećan trend gradnje u našoj zemlji i regiji dovodi do veće potražnje za različitim građevinskim materijalima. U posljednje vrijeme rastući udio na tržištu BiH, kao i sve veće povjerenje građevinske struke i investitora, zadobiva materijal YTONG, svjetski, njemački građevinski brend koji se, između ostalog, proizvodi i u našoj zemlji.

YTONG je savremeni građevinski materijal za zidanje koji, prema svojim svojstvima, omogućava vrhunski kvalitet gradnje uz maksimalne dugoročne uštede na izgrađenom objektu.

Njegovi blokovi bijele boje i različitih oblika koji se savršeno uklapaju jedan u drugi toliko su jednostavni za primjenu da proces gradnje višestruko skraćuju. Istovremeno se odlikuju velikom čvrstinom i postojanošću, visokim stepenom protupožarnosti i otpornosti na zemljotrese, te imaju vrhunska termoizolaciona svojstva, što objekte od kojih su izgrađeni čini zdravima i ugodnima za život i boravak.

Jedna od tvornica YTONG-a nalazi se u Tuzli, a riječ je o kompaniji Xella BH koja je počela s radom 2009. godine i do sada pronašla put do svojih kupaca u BiH i Hrvatskoj.

Od 2016. godine na čelu prodaje u kompaniji je Jasmin Huremović, tridesetpetogodišnji stručnjak koji iza sebe ima bogato iskustvo u oblasti arhitekture i građevinarstva. Ističe da se poslovna strategija ove uspješne firme temelji na dobrom tehničkom znanju i individualnom pristupu klijentima u cilju učinkovitog rješavanja svakog pojedinačnog problema.

Na početku razgovora želimo otkloniti dilemu koja se često javlja kad je riječ o nazivu YTONG – neki, naime, misle da je riječ o brendu porijeklom iz Azije:

“YTONG je njemački građevinski brend. Proizvodi se isključivo prema njemačkim, odnosno europskim građevinskim standardima, ali materijal nosi porijeklo iz Skandinavije, iz Švedske. YTONG je najstariji brendirani građevinski materijal na svijetu, a nastao je početkom prošlog stoljeća u švedskom gradu Yxhult. Švedski arhitekta Axel Eriksson odlučilo je razviti i patentirati nešto što će sadržavati sve pozitivne elemente drveta kao građevinskog materijala, a da pritom ne gori. Naziv YTONG nastao je kao kombinacija prvog slova Y od grada Yxhult i švedske riječi za beton - betong, a danas je ova riječ sinonim za porobeton i mjerilo vrijednosti drugim osnovnim građevinskim materijalima“, otkriva naš sugovornik djelić historije ovog svjetski poznatog brenda.

Kompanija Xella BH kontinuirano razvija svoje proizvode prateći svjetske i europske trendove u proizvodnji i kvaliteti građevinskog materijala.

“Otišli smo daleko u smjeru razvoja YTONG-a po pitanju termoizolacionih svojstava, nosivosti i otpornosti na požar. Kroz razvoj i inovacije, postajemo svjetski tržišni lider i zato postavljamo neke nove standarde, kojima i drugi trebaju težiti. Stručnjaci znaju zašto je YTONG najbolje rješenje za gradnju, a među prednostima najčešće ističu: 2,5 puta bržu gradnju od klasičnih elemenata, veću neto kvadraturu gotovog objekta s obzirom da su blokovi većih dimenzija i precizniji u odnosu na klasične, jednostavniju obradu zidova, vrhunska termoizolaciona svojstva kao preduslov energetski efikasne gradnje kao i otpornost na požar“, ponosno ističe Country Sales Manager kompanije Xella BH.

Ovaj materijal mogu koristiti svi, od pojedinaca koji sebi grade porodičnu kuću, preko investitora u stanogradnji, izgradnji stambeno-poslovnih objekata, industrijskih i poljoprivrednih objekata, pa sve do velikih trgovačkih centara.

“Zaposleni u kompaniji Xella BH pružaju klijentima veliku podršku. Svaki investitor i kupac imaju svoje želje, a mi se trudimo da ih ostvarimo, individualno pristupajući svakome, pružajući tehničku i stručnu pomoć“, pojasnio je naš sugovornik.

Svoje povjerenje YTONG građevinskom materijalu ukazale su i trgovačke kompanije Bingo i Mepas – zidovi jednog od najvećih trgovačkih centara u regiji kompletno su izgrađeni YTONG materijalom.

“Mepas Mall jedna je od naših prvih referenci u BiH. Presudna činjenica pri gradnji tog objekta bili su brzina gradnje, tehnička stabilnost i stabilnost objekta na potrese. Kompanija Bingo Tuzla također nam je ukazala povjerenje u gradnji svojih novih objekata”, otkriva Huremović.

Korištenje YTONG materijala pri gradnji vlasnicima i korisnicima objekata donosi kratkoročne i dugoročne uštede. Pritom, zahvaljujući prirodnom sastavu i paroporoznosti, objekti građeni YTONG materijalom imaju zdravu i ugodnu mikroklimu za boravak i život u prostoru, kroz generacije korisnika.

“Zahvaljujući odličnim termoizolacijskim svojstvima, troškovi za grijanje i hlađenje objekta manji su u prosjeku 30 posto svaki mjesec, svaku godinu, svaku deceniju korištenja. Energetska efikasnost treba pružiti ljudima maksimalan komfor u njihovim objektima, a uz minimalnu potrošnju energije. Paropropusnost objekta i zdrava mikroklima standard su modernog života. Čitava konstrukcija objekta treba da ‘diše’, a karakteristike YTONG-a omogućavaju da se vrši prirodno provjetravanje objekta. Drugim riječima, objekt nije hermetički zatvoren i mnogo je zdraviji za život ”, precizirao je direktor firme Xella BH.

Ovo je važno znati i prilikom kupovine kuće ili stana, jer materijal od čega je izgrađen objekt u direktnoj je vezi s visinom računa za potrošnju energije.

„Kupci stanova najviše obraćaju pažnju na cijenu i lokaciju. Malo je onih koji se raspituju o kvaliteti gradnje, ugrađenim materijalima i standardima koje zgrada mora zadovoljiti. A to su preduvjeti da bi se godinama nakon kupovine u objektu boravilo ekonomično. Možemo ovo usporediti i s kupnjom automobila - većina ljudi u BiH želi automobile s dizel motorima. Traže da vozilo ima komfor i da manje troši. To je energetska efikasnost, samo što to znanje treba primjeniti i kod gradnje objekata. S povećanjem cijene energenata, energetska efikasnost će sve više biti prisutna u BiH.“

Prema riječima ovog stručnjaka, u našoj zemlji dešavaju se pozitivni pomaci u sektoru građevinarstva, ljudi se sve više informiraju i traže tehničku pomoć. Prošlo je vrijeme kada su familije, kumovi i rođaci rješavali tehnička pitanja pri gradnji objekata, a ljudi sve više vjeruju struci i traže kvalitet.

“Ponosan sam na činjenicu da je naša kompanija u Tuzli jedna od najsavremenijih fabrika porobetona u svijetu, a materijal koji izlazi iz ovih pogona namijenjen je tržištima u BiH i Hrvatskoj. Kvalitetom nije ništa slabiji od proizvoda istog brenda koji se proizvode u Srbiji, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj. Posluje sa svim većim građevinskim kompanijama i distributerima građevinskog materijala, a kupci će nas prepoznati po pakovanjima karakteristične žute boje. Dostupni smo putem Facebooka, društvenih mreža, a imamo i besplatni info telefon sa svojim klijentima, kojima stojimo na raspolaganju 24 sata“, poručio je Jasmin Huremović, Country Sales Manager kompanije Xella BH i uspješan poslovni čovjek koji sa svojim timom dokazuje da proizvođači naše zemlje mogu biti ravnopravni partneri na svjetskom tržištu.