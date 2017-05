Ivanić: BiH ima niz prednosti koje se obično ne vide

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić pozvao je investitore u svijetu da ulažu u BiH, ističući da je pozitivan znak za investiranje to što se očekuje da će BiH do kraja godine postati kandidat za članstvo u EU.

"BiH ima niz prednosti koje se obično ne vide jer se naš svakodnevni život previše bavi političkim razlikama", rekao je Ivanić koji je danas u Sarajevu zvanično otvorio osmu međunarodnu investicionu konferenciju "Sarajevo biznis forum 2017", pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH.

On je istakao da je obaveza političara da mijenjaju imidž zemlje, da popravljaju sliku o njoj i da urade sve što mogu da slika bude drugačija.

Ivanić je izrazio uvjerenje da će sa drugačijom percepcijom, drugačijim poimanjem BiH, doći mnogi ozbiljni investitori.

"Da bi strani investitori došli i domaći moraju dobro funkcionisati i ostvarivati dobre rezultate. Kada se BiH okrene tim temama može ostvariti jako dobre i pozitivne rezultate jer je to ono što nam treba", naglasio je on.

Ivanić je upozorio da u BiH vlada prevelika nezaposlenost, da previše mladih ljudi odlazi sa ovih prostora, desetine hiljada tokom godine, te naveo primjer da je nedavno samo jedna ambasada navela da je izdala oko 15.000 radnih viza u jednoj godini.

Prema njegovim riječima, trend odlaska mladih ljudi iz BiH po svaku cijenu mora se zaustaviti.

"Najbolji način je da ostavimo po strani političke razlike za koje znamo da ih ne možemo brzo rješavati, da se pokrenemo promjeni imidža zemlje, da stvorimo uslove za dolazak investitora, da se dese investicije i da bude zapošljavanje", ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ivanić je izrazio nadu da će i rad učesnika "Sarajevo biznis foruma" doprinijeti tome i da će investicija u budućnosti biti.

On je podsjetio da je jedna od ključnih stvari koja se u BiH očekuje ove godine dalji korak ka približavnju Evropskoj uniji.

"Mi smo uvjereni da bi do kraja ove, eventualno početkom iduće godine BiH trebalo da postane kandidat za članstvo u EU i u vezi s tim treba svi da radimo", poručio je Ivanić.

On je konstatovao da se to može ostvariti i da je to pozitivan znak investitorima da će "oni koji danas dođu imati i najveće efekte u vremenu koje dolazi".

"Svima vama koji želite da investirate u ove prostore se zahvaljujem i u ime Predsjedništva želim uspješan rad", poručio je Ivanić.

"Sarajevo biznis foruma" okupio je investitore i poslovne ljude, ali i predstavnike zemalja iz cijeloga svijeta, koji će imati priliku da se upoznaju o mogućnostima ulaganja u BiH, ali i zemlje regiona - Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.

Ovogodišnji forum objelodaniće niz projekata iz poljoprivrede, energetike, obrazovanja, finansija, infrastrukture, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora.

Očekuje se učešće velikog broja uglednih investitora i gostiju među kojima će biti čelni čovjek jedne od najvećih svjetskih avio-kompanija "Emirates" šeik Ahmed bin Saed Al Maktoum.